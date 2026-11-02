रेवाड़ी में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसे दंपती, 1.89 करोड़ की ठगी; पुलिस ने दो और आरोपी दबोचे

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में धारूहेड़ा के सेक्टर छह के रहने वाले एक दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 1.89 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान उतराखंड के जिला अलमोडा के गांव बसोली हाल आबाद उतराखंड जिला नैनीताल निलियम कालोनी के देवेंद्र सिंह बिष्ठ उर्फ दीपक व राजस्थान के जिला टोंक के गांव भीमगढ़ हाल आबाद जयपुर के मनोहरपुरा सावरा विहार के खुशीराम धाकड उर्फ राहुल के रूप में हुई है। इस मामले में 11 आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा के सेक्टर छह के रहने वाले एक सेवानिवृत्त कर्मचारी राजपाल सिंह के पास 27 व 28 फरवरी को खुद को ट्राई सर्विस का व्यक्ति बताते हुए कहा कि उसकी सिम बंद होने वाली है। उसकी आईडी से गलत ढंग से सिम खरीदी गई है,जिसके विरुद्ध मुंबई में मामला दर्ज है। उसके नंबर से न्यूड फोटो और वीडियो भेजे गए हैं।

खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया है। अगर वह बचना चाहता है, तो उसके बताए गए खाता नंबरों पर पैसे ट्रांसफर करने होंगे। बताया कि शुरू में उसने कुछ रकम ट्रांसफर की, तो उसे मनी लांड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देने हुए और पैसे ट्रांसफर करा लिए। उसे और उसकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने और किसी से संपर्क नहीं करने को कहा गया। उसे बार-बार डराकर 3 मार्च से 20 अप्रैल तक कुल 1 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा दिए।