रेवाड़ी में 2.55 लाख लोगों के आभा कार्ड अभी भी बाकी, जानें इसके फायदे

ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन ने शत-प्रतिशत नागरिकों से आभा कार्ड बनवाने की अपील की है।

परिवार पहचान पत्र के अनुसार, जिला में कुल 10,08,729 लोगों के कार्ड बनाए जाने हैं। अब तक 7,53,724 लोगों के कार्ड बने हैं, यानी 74.72 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। अभी 2,55,005 लोगों के कार्ड बनने बाकी हैं।

रेवाड़ी छठे स्थान पर

अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को आमजन तक आभा आइडी के फायदे पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं। इससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकार्ड सुरक्षित रहेंगे और चिकित्सकों के साथ मेडिकल हिस्ट्री साझा करना आसान व पारदर्शी होगा।

आभा कार्ड बनाने का अभियान जारी

जिला में आभा कार्ड बनाने के लिए अभियान चल रहा है। प्रदेश के जिलों में रेवाड़ी छठे पायदान पर है। पड़ोसी जिला महेंद्रगढ़ 79.21 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। वहां परिवार पहचान पत्र के अनुसार 10,29,512 लोगों में से 8,15,519 के कार्ड बन चुके हैं और 2,13,993 लोगों के कार्ड बनने बाकी हैं।