Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी के किसानों के लिए जरूरी खबर, रबी फसलों का बीमा के लिए अंतिम डेट जारी

    By Gobind Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    उपायुक्त अभिषेक मीणा ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर से पहले कराने की अपील की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों का बीमा कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणा ने जिले के किसानों से PMFBY का फायदा उठाने के लिए डेडलाइन से पहले अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक मीणा ने बताया कि मौजूदा 2025-26 रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। रबी फसलों के लिए किसानों को बीमित रकम का 1.5 परसेंट प्रीमियम देना होगा, बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकारें देंगी।

    उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या पानी भरने से फसल को हुए नुकसान का क्लेम खेत पर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में फसल की औसत पैदावार इस स्कीम के तहत पहले से तय टारगेट से कम हो जाती है, तो क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिन के अंदर नुकसान होने पर (अगर फसल सूखने के लिए रखी है) क्लेम खेत पर ही दिया जाएगा।

    DC ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ बीमित रकम 32523.80 रुपये है और किसान को प्रीमियम की रकम 487.86 रुपये देनी होगी, चने के लिए बीमित रकम 15986.31 रुपये है और प्रीमियम की रकम 239.79 रुपये है, जौ के लिए बीमित रकम 20727.21 रुपये है और प्रीमियम की रकम 310.91 रुपये है, सरसों के लिए बीमित रकम 21829.57 रुपये है और प्रीमियम की रकम 327.44 रुपये है और सूरजमुखी की फसल के लिए बीमित रकम 22050.13 रुपये है और किसान को प्रीमियम की रकम 330.75 रुपये देनी होगी। जो किसान अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लेटेस्ट लैंड रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुवाई सर्टिफिकेट और 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के साथ संबंधित बैंक या CSC सेंटर (पब्लिक सर्विस सेंटर) के जरिए बीमा करवा सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि ज़्यादा जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ब्रांच, सब-डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।