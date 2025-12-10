रेवाड़ी के किसानों के लिए जरूरी खबर, रबी फसलों का बीमा के लिए अंतिम डेट जारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों का बीमा कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणा ने जिले के किसानों से PMFBY का फायदा उठाने के लिए डेडलाइन से पहले अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक मीणा ने बताया कि मौजूदा 2025-26 रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। रबी फसलों के लिए किसानों को बीमित रकम का 1.5 परसेंट प्रीमियम देना होगा, बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकारें देंगी।

उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या पानी भरने से फसल को हुए नुकसान का क्लेम खेत पर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में फसल की औसत पैदावार इस स्कीम के तहत पहले से तय टारगेट से कम हो जाती है, तो क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिन के अंदर नुकसान होने पर (अगर फसल सूखने के लिए रखी है) क्लेम खेत पर ही दिया जाएगा।

DC ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ बीमित रकम 32523.80 रुपये है और किसान को प्रीमियम की रकम 487.86 रुपये देनी होगी, चने के लिए बीमित रकम 15986.31 रुपये है और प्रीमियम की रकम 239.79 रुपये है, जौ के लिए बीमित रकम 20727.21 रुपये है और प्रीमियम की रकम 310.91 रुपये है, सरसों के लिए बीमित रकम 21829.57 रुपये है और प्रीमियम की रकम 327.44 रुपये है और सूरजमुखी की फसल के लिए बीमित रकम 22050.13 रुपये है और किसान को प्रीमियम की रकम 330.75 रुपये देनी होगी। जो किसान अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लेटेस्ट लैंड रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुवाई सर्टिफिकेट और 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के साथ संबंधित बैंक या CSC सेंटर (पब्लिक सर्विस सेंटर) के जरिए बीमा करवा सकते हैं।