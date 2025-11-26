Rewari News: शराब ठेके के सेल्समैन के साथ हुए झगड़े के बाद होटल कारिंदे की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सदर थाना क्षेत्र के गांव का काकोड़िया में मंगलवार रात को कार में सवार होकर कुछ युवकों ने होटल के एक कारिंदे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हों गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जगह-जगह दबिश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गांव गोकलगढ़ के रहने वाले कुछ युवक मंगलवार रात को होटल पर पहुंचे थे। युवकों ने होटल पर कार्य करने वाले राजस्थान के बहरोड़ जिला के गांव आलमपुर के रहने वाले महेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा होता देख आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए।