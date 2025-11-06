समान काम समान वेतन की मांग को लेकर महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों का प्रदर्शन, सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एमपीएचडब्ल्यू एसोसिएशन ने सिविल सर्जन कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं सिविल सर्जन नरेंद्र दहिया के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान दिनेश यादव ने की।

एसोसिएशन के जिला प्रधान दिनेश यादव,उप प्रधान सुशीला देवी,वरिष्ठ उप प्रधान उर्मिला देवी, सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि एनएचएम प्रोजेक्ट के नाम पर वर्ष 1998 से महिला एमपीएचडब्ल्यू (एएनएम) कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। बार बार पत्राचार एवं वार्ता के बावजू्द सरकार की योजनाओं को धरातल स्तर पर पहुंचाने वाली महिला कर्मचारियों की आधारभूत मांगों को अनदेखा किया जा रहा है एवं महिला कर्मचारी आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार है। कम वेतन काम करने को मजबूर उच्चतम न्यायालय के समान काम समान वेतन के आदेशों के बावजूद कर्मचारी नाममात्र वेतन पर कार्य करने को मजबूर है, उन्हें नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ड्रेस एलाउंस, यात्रा भत्ता,एवं एमसीएच अलाउंस तथा यहां तक की सेवानिवृत्ति पर भी कोई सम्मानजनक राशि का प्रविधान नहीं किया गया है जोकि बेहद चिंतनीय विषय है।

राज्य महासचिव सहदेव आर्य ने कहा कि मांगे पूरी न होने के रोष स्वरूप ज्ञापन सौंपते हुए मांगों को हल करने की अपील की गई है यदि सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती तो सप्ताहभर में राज्य स्तरीय बैठक बुलाते हुए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी एवं प्रदेश का एमपीएचडब्ल्यू वर्ग आंदोलन की राह पर होगा व आमजन को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।