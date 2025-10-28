Language
    रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की निकली हेकड़ी, पुलिस ने आरोपियों को शहर के बीचों-बीच घुमाया

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने एक ट्रांसपोर्टर से एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले चार आरोपियों की शहर में शिनाख्त परेड कराई। 26 अक्टूबर को बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर धमकी दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि समेत तीन को गिरफ्तार किया। परेड अंबेडकर चौक से पोसवाल चौक तक हुई, जहाँ लोगों ने पुलिस के समर्थन में नारे लगाए। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योरान भी मौजूद रहे।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में 26 अक्टूबर की रात को शहर के पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंच कर एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले चारों आरोपियों की पुलिस ने शहर के बीचों-बीच शिनाख्त परेड निकाली। इस दौरान लोगों की भीड़ बदमाशों के वीडियो बनाती हुई नजर आई। इस दौरान लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए।

    बता दें कि 26 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंच कर पिस्टल के दम पर फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके में हिस्सेदारी डालने या फिर एक करोड़ की रंगदारी देने की धमकी दी थी। इसके बाद बदमाश ट्रांसपोर्टर को गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे।

    सूचना के बाद पुलिस ने रात को ही मुख्य आरोपी बोल थाना क्षेत्र के गांव मुंडनवास निवासी रवि सहित तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को करीब 12 बजे शहर के अंबेडकर चौक से माता चौक एवं पोसवाल चौक स्थित घटनास्थल तक बदमाशों की शिनाख्त परेड निकाली। इस दौरान डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योरान भी मौके पर मौजूद रहे।