रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की निकली हेकड़ी, पुलिस ने आरोपियों को शहर के बीचों-बीच घुमाया

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में 26 अक्टूबर की रात को शहर के पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंच कर एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले चारों आरोपियों की पुलिस ने शहर के बीचों-बीच शिनाख्त परेड निकाली। इस दौरान लोगों की भीड़ बदमाशों के वीडियो बनाती हुई नजर आई। इस दौरान लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए।

बता दें कि 26 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंच कर पिस्टल के दम पर फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके में हिस्सेदारी डालने या फिर एक करोड़ की रंगदारी देने की धमकी दी थी। इसके बाद बदमाश ट्रांसपोर्टर को गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे।