Rewari Crime: विवाह समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक देशी पिस्टल बरामद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव गोकलगढ़ में शादी समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गांव गोकलगढ़ के रहने वाले आदित्य उर्फ माया, तुषार कटारिया उर्फ तुसी व मनोज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित तुषार उर्फ तुसी के कब्जे से एक देशी पिस्टल व एक कारतूस बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार गांव गोकलगढ़ की केशव कुंज कालोनी में रहने वाले सुशील कुमार की बेटी की शादी 27 नवंबर को गांव के एक समारोह स्थल में थी। शादी में उसी के गांव के आदित्य उर्फ माया, तुषार उर्फ तुसी व मनोज आए थे। तुषार ने पिस्टल लिया हुआ था। उसने तुषार से पूछा कि यह क्या है, तो उसने बताया कि यह पिस्टल है। इसके बारे में किसी को नहीं बताना।

सुशील कुमार ने बताया कि बाद में तीनों युवक डीजे की ओर चले गए। शादी समारोह से जाते समय तुषार ने वहां फायर भी किया। शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने तीनों युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तीनों आरोपितों को आदित्य उर्फ माया, तुषार कटारिया उर्फ तुसी व मनोज उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया की सुशील कुमार के लड़के हर्ष से उनकी पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर आरोपित आदित्य उर्फ माया व मनोज उर्फ गोलु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित तुषार कटारिया उर्फ तुसी को पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है।