Rewari Crime: विवाह समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक देशी पिस्टल बरामद
रेवाड़ी में विवाह समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फायरिंग के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव गोकलगढ़ में शादी समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गांव गोकलगढ़ के रहने वाले आदित्य उर्फ माया, तुषार कटारिया उर्फ तुसी व मनोज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित तुषार उर्फ तुसी के कब्जे से एक देशी पिस्टल व एक कारतूस बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार गांव गोकलगढ़ की केशव कुंज कालोनी में रहने वाले सुशील कुमार की बेटी की शादी 27 नवंबर को गांव के एक समारोह स्थल में थी। शादी में उसी के गांव के आदित्य उर्फ माया, तुषार उर्फ तुसी व मनोज आए थे। तुषार ने पिस्टल लिया हुआ था। उसने तुषार से पूछा कि यह क्या है, तो उसने बताया कि यह पिस्टल है। इसके बारे में किसी को नहीं बताना।
सुशील कुमार ने बताया कि बाद में तीनों युवक डीजे की ओर चले गए। शादी समारोह से जाते समय तुषार ने वहां फायर भी किया। शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने तीनों युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तीनों आरोपितों को आदित्य उर्फ माया, तुषार कटारिया उर्फ तुसी व मनोज उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया की सुशील कुमार के लड़के हर्ष से उनकी पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर आरोपित आदित्य उर्फ माया व मनोज उर्फ गोलु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित तुषार कटारिया उर्फ तुसी को पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है।
आरोपितों के विरुद्ध दर्ज हैं अन्य मामले
आरोपित आदित्य उर्फ माया के विरुद्ध पहले भी थाना सदर, शहर व माडल टाऊन थाना रेवाड़ी में मारपीट व आर्म्स एक्ट के पांच मामले दर्ज है। इसी प्रकार आरोपित मनोज उर्फ गोलू के विरुद्ध भी पहले थाना सदर रेवाड़ी व जिला झज्जर के थाना माछरोली में चोरी, हत्या व मारपीट के तीन मामला दर्ज है। इसी प्रकार आरोपित तुषार कटारिया उर्फ तुसी के विरुद्ध भी पहले से थाना सदर रेवाड़ी में मारपीट का एक मामला दर्ज है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।