Rewari Crime: शादी में हवाई फायरिंग रोकने पर युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों का हंगामा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव पीथड़वास में शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक लग्न समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय हवाई फायरिंग करने से रोकने पर गुस्साए युवक ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की दबिश शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार गांव पीथड़ावास शुक्रवार को एक लग्न समारोह का कार्यक्रम था। रात करीब 10 बजे समारोह में आए गांव बधराना के रहने वाले करीब 30 वर्षीय इंद्रजीत ने डीजे पर नाचते समय हवाई फायर कर रहे मनेठी के रहने वाले मोनू, मोंटी और जीतू को टोकते हुई फायरिंग करने से मना कर दिया था। इससे कुछ शायरी युवकों ने इंद्रजीत के साथ मारपीट करने के अलावा गोली मार दी। गोली इंद्रजीत की गर्दन के पास लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।