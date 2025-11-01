Rewari Crime: शादी में हवाई फायरिंग रोकने पर युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों का हंगामा
रेवाड़ी के गांव पीथड़वास में एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग रोकने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बधराना निवासी इंद्रजीत ने मनेठी के मोनू, मोंटी और जीतू को फायरिंग करने से मना किया था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रामपुरा थाने के बाहर जाम लगा दिया।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव पीथड़वास में शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक लग्न समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय हवाई फायरिंग करने से रोकने पर गुस्साए युवक ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की दबिश शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार गांव पीथड़ावास शुक्रवार को एक लग्न समारोह का कार्यक्रम था। रात करीब 10 बजे समारोह में आए गांव बधराना के रहने वाले करीब 30 वर्षीय इंद्रजीत ने डीजे पर नाचते समय हवाई फायर कर रहे मनेठी के रहने वाले मोनू, मोंटी और जीतू को टोकते हुई फायरिंग करने से मना कर दिया था। इससे कुछ शायरी युवकों ने इंद्रजीत के साथ मारपीट करने के अलावा गोली मार दी। गोली इंद्रजीत की गर्दन के पास लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शनिवार सुबह गुस्साए स्वजन ने रेवाड़ी शहर के गोपाल देव चौक पर रामपुरा थाना के बाहर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने के बाद जाम खोला, लेकिन स्वजन का कहना है कि जब तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होगी शव को नहीं उठाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।