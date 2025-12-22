Language
    Rewari Crime: टैक्सी ड्राइवर से लूट करने वाले बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद, 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    रेवाड़ी में टैक्सी ड्राइवर से लूट करने वाले बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर भेज ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी क्राइम ब्रांच की टीम ने टैक्सी चालक को गोली मारकर लूट की वारदात करने वाले आरोपितों से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने रिमांड के दौरान पुलिस ने पिस्टल व कारतूस, हथकड़ी और अन्य सामान भी बरामद किया है।

    दरअसल,18 दिसंबर की रात दो युवक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ के रहने वाले संजय की टैक्सी हायर करके जयपुर जाने की बात कहकर निकले थे। बावल के बनीपुर चौक पर दोनों ने पेशाब के बहाने गाड़ी रुकवाकर चालक संजय की जांघ में गोली मार दी थी। इसके बाद आरोपित उसे शहर के सरकुलर रोड पर डालकर फरार हो गए थे।

    पुलिस ने सूचना मिलने के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए अजमेर निवासी देवांशु और यूपी के आजमगढ़ निवासी शुभम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को कोर्ट से पांच दिन के रिमांड पर लिया गया था।

    शुरू में दोनों के कब्जे से दो पिस्टल, 89 जिंदा कारतूस, वेव ब्लॉकर, जीपीएस डिटेक्टर व मोबाइल फोन सहित काफी सामान बरामद किया था। आरोपितों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने हथियार मेरठ निवासी बंटी ने मुहैया कराए थे। सीआईए की टीम ने बाद में बंटी को गिरफ्तार करते हुए पांच दिन के रिमांड पर लिया था।

    आरोपितों से पूछताछ के दौरान 5 देशी पिस्टल, 250 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन, 22 मैगजीन की स्प्रिंग, एक बैरल की स्प्रिंग, एक बैग, एक आईफोन, 6 वाकी-टॉकी सैट, 5 वॉकी-टॉकी चार्जर, 5 अडैप्टर, एक पैकेट दस्ताना, एक दूरबीन, 2 पावर अडैप्टर, 3 कारतूस की खाली डब्बी, एक हथकड़ी बरामद हुई है।

     

     