'एक कफन में साथ लिटा देना...', सुसाइड नोट में लिखने के बाद पति-पत्नी ने दे दी जान
रेवाड़ी में एक किराए के कमरे में पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात लिखी है और अंतिम संस्कार से जुड़ी इच्छा व्यक्त की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच में संतान न होने की वजह से परेशान होना सामने आया है।
संवाद सहयोगी, (रेवाड़ी)। बास रोड की संतोष कालोनी में किराये के कमरे पर रहने वाले पति-पत्नी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से ही एक नोटबुक में दो लाइन का सुसाइड नोट लिखा मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ‘दोनों अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। हम दोनों को एक ही कफन में साथ लिटा देना व हमारा सारा सामान मेरे छोटे भाई को दे देना’। सूचना के बाद मौके पर पहुंची धारूहेड़ा थाना पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है।
पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सागर जिले के गांव बरपानी के रहने वाली 22 वर्षीय हाली और 25 वर्षीय राजकुमार की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। दोनों संतोष कालोनी में पिछले तीन सालों से किराये के कमरे पर रहे रहे थे। राजकुमार भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में बतौर श्रमिक कार्यरत था। राजकुमार के पिता गणेश, छोटा भाई व मां तीनों इसी कालोनी में स्वयं का मकान बनाकर रह रहे हैं। जिस मकान में राजकुमार और उसकी पत्नी रहते थे, उसके दो अन्य कमरों भी श्रमिक ही रहते हैं।
शनिवार दोपहर जब राजकुमार के कमरे में कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसी ने खिड़की से देखा तो दोनों एक ही फंदे पर झूल रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंच धारूहेड़ा थाना पुलिस ने कमरे की जांच की तो बेड पर एक नोटबुक पड़ी हुई थी, जिसमें दो लाइन का सुसाइड नोट था।
पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने राजकुमार के स्वजन और पड़ोसियों से पूछताछ की तो प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों की शादी को पांच साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह परेशान रहते थे। हालांकि पुलिस आत्महत्या के अन्य पहलू की जांच कर रही है।
पति-पत्नी दोनों साथ में ही रहते थे। मौके से सुसाइड नोट मिला है लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं है। दोनों के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। - कश्मीर सिंह, प्रभारी, धारूहेड़ा थाना
