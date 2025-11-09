कुल्लू-मनाली से ज्यादा ठंडी रेवाड़ी की रातें, न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज
रेवाड़ी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहाँ रातें कुल्लू-मनाली से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पिछले साल के मुकाबले इस बार ठंड ने काफी दिन पहले ही दस्तक दे दी है। रेवाड़ी की रातें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटक क्षेत्र कुल्लू-मनाली से ज्यादा ठंडी हो रही हैं। शनिवार को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ इस सीजन की ठंडी रात रही। जबकि कुल्लू का न्यूनतम तापमान 6.1 मनाली का 4.1 डिग्री दर्ज किया गया।
इस सीजन में चौथी बार रेवाड़ी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। इससे पहले 26 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द सुबह की शुरुआत हुई थी। मौसम में ठंडक और आसमान साफ होने के साथ दिन में अच्छी धूप निकली। ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने सुबह शाम गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सुबह की धूप सुहाने लगी है।
दरअसल, पिछले तीन दिनों से अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवा हल्की से मध्यम गति से चलने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।
पिछले साल की तुलना में ज्यादा है इस बार सर्दी
|दिनांक
|इस साल
|पिछले साल
|आठ नवंबर
|28.5 / 3.5
|33.5 / 16.6
|सात नवंबर
|28.5 / 5.0
|33.5 / 16.5
|छह नवंबर
|27.5 / 7.5
|33.0 / 16.0
|पांच नवंबर
|30.5 / 11.0
|33.5 / 16.0
|चार नवंबर
|31.5 / 11.0
|32.5 / 15.5
|तीन नवंबर
|33.5 / 11.2
|33.5 / 16.5
|दो नवंबर
|31.5 / 10.5
|34.5 / 17.0
|एक नवंबर
|30.5 / 15.6
|37.0 / 18.5
लोगों को एहतियात बरतने की दी है सलाह
बदलते मौसम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है। नागरिक अस्पताल के फिजिशियन डा. गौरव यादव के अनुसार इस मौसम में बुजुर्गों, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर तथा बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह शाम पूरी तरह गर्म कपड़ें पहनें।
ठंडे खानपान से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मौसमी फल और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। हृदय रोगी और जो पहले से किसी बीमारी की दवाई का सेवन कर रहे हैं वह चिकित्सक की सलाह अनुसार नियमित रूप से खाते रहना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।