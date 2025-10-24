रेवाड़ी: सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने तहसील और BDPO कार्यालय में की छापामार कार्रवाई, 14 कर्मचारी मिले गैर हाजिर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने शुक्रवार सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर एक साथ बावल तहसील एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तहसील में छह स्थाई व दो एचकेआरएन कर्मचारी गैर हाजिर मिले। जबकि खंड विकास कार्यालय में छह कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

इस दौरान रोडवेज जीएम निरंजन सिंह बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। टीम की कार्रवाई की सूचना से अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर बावल तहसील पहुंची।

हाजिरी रजिस्टर की जांच में मिले गैर हाजिर टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। टीम ने कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर की जांच की तो उसमें स्थाई कर्मचारियों में उत्तम क्लर्क, योगेश, नरेंद, सतीश व चपरासी, धर्मपाल व सुधीर गैर हाजिर मिले। एचकेआरएन कर्मचारियों में डेटा एंट्री आपरेटर योगेश व जूनियर प्रोग्रामर भी गैर हाजिर पाए गए थे।