    रेवाड़ी: सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने तहसील और BDPO कार्यालय में की छापामार कार्रवाई, 14 कर्मचारी मिले गैर हाजिर

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने तहसील और बीडीपीओ कार्यालय में अचानक छापा मारा। इस छापेमारी में 14 कर्मचारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों ने गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, ताकि कार्यालय में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

    Hero Image

    सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने की छापामार कार्रवाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने शुक्रवार सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर एक साथ बावल तहसील एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तहसील में छह स्थाई व दो एचकेआरएन कर्मचारी गैर हाजिर मिले। जबकि खंड विकास कार्यालय में छह कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

    इस दौरान रोडवेज जीएम निरंजन सिंह बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। टीम की कार्रवाई की सूचना से अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर बावल तहसील पहुंची।

    हाजिरी रजिस्टर की जांच में मिले गैर हाजिर

    टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। टीम ने कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर की जांच की तो उसमें स्थाई कर्मचारियों में उत्तम क्लर्क, योगेश, नरेंद, सतीश व चपरासी, धर्मपाल व सुधीर गैर हाजिर मिले। एचकेआरएन कर्मचारियों में डेटा एंट्री आपरेटर योगेश व जूनियर प्रोग्रामर भी गैर हाजिर पाए गए थे।

    इसके बाद उड़नदस्ता की टीम ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में छापा मारा। वहां दलीप कुमार, अशोक कुमार हितेश एवं मनरेगा कार्यालय में कुलदीप व सोनू गैर हाजिर मिले। गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी से सिफारिश की गई है।