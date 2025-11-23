Language
    रेवाड़ी में सिटी-3 नाम से बनेगा बिजली निगम का तीसरा सब डिवीजन, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

    By Gobind Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    रेवाड़ी में बिजली वितरण निगम 'सिटी-3' नाम से नया सब-डिवीजन बनाएगा, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याएं जल्दी हल होंगी। वर्तमान में दो सब-डिवीजन हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण नए सब-डिवीजन की आवश्यकता है। भाड़ावास और जड़थल में भी नए सब-डिवीजन बनाए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। बिजली वितरण निगम की तरफ से शहरी उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में सिटी-3 नाम से तीसरा सब डिवीजन बनाया जाएगा। नया सब डिवीजन बनने से न केवल समय पर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान हो सकेगा बल्कि दूसरे सब डिवीजनों से भी उपभोक्ताओं का लोड कम हो जाएगा।

    शहर में सिटी-1 व सिटी-2 सब डिवीजन के नाम से दो सब डिवीजन चल रहे हैं, जिनमें करीब 50 हजार उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं सब अर्बन सब डिवीजन में भी ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ शहरी उपभोक्ता शामिल हैं। यहां पर उपभोक्ताओं की संख्या 40 हजार के करीब है। जोकि निर्धारित नियमों से लगभग दोगुना है।

    वहीं शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते शहरी क्षेत्र में नए सब डिवीजन की जरूरत भी है। इसके चलते ही निगम की तरफ से शहरी क्षेत्र के लिए तीसरा सब डिवीजन बनाने का निर्णय लिया गया है। निगम के नियमानुसार अगर किसी सब डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या 20 हजार से अधिक हो जाती है तो वहां पर नया सब डिवीजन बनाया जा सकता है।

    यहां पर भी बनेंगे सब डिवीजन

    निगम की तरफ से रेवाड़ी शहर के साथ ही भाड़ावास व जड़थल गांव में नए सब डिवीजन बनाए जाने हैं। यहां पर सब डिवीजन बनाने की अनुमति वर्ष 2021 में ही मिल गई थी, लेकिन निगम को फिलहाल यहां पर नया सब डिवीजन बनाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि बावल सब डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या 45 हजार तथा गोठड़ा सब डिवीजन में 37 हजार को पार कर चुकी हैं। ऐसे में भाड़ावास सब डिवीजन को बनाया जाना भी जरूरी है।

    सब डिवीजन के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या

    • सिटी-1 20972
    • सिटी-2 28630
    • सब अर्बन 39516
    • बेरली 16829
    • बुड़ौली 30267
    • कोसली 27247
    • पाल्हावास 19914
    • नाहड़ 20221
    • बावल 45528
    • गोठड़ा 37399
    • धारूहेड़ा 35873
    • जौनावास 15633

    शहरी क्षेत्र में सिटी-3 नाम से तीसरा सब डिवीजन बनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं इसके बाद भाड़ावास व जड़थल सब डिवीजन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए सब डिवीजन बनने से निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी।


    - पीके चौहान, अधीक्षण अभियंता बिजली वितरण निगम