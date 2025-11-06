Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की तीसरी ‘आंख’ ही सुरक्षित नहीं, प्रमुख चौक पर लगे कैमरों की डीवीआर गायब

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    रेवाड़ी में लगे सीसीटीवी कैमरे ही सुरक्षित नहीं हैं। प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों के डीवीआर गायब हैं, जिससे वे बेकार हो गए हैं। सांसद निधि से लगे कैमरे भी खराब हैं। शहर में केवल मोती चौक और गोकल गेट पर लगे कैमरे ही चालू हैं। पुलिस का कहना है कि वे जांच कराकर कैमरों को दोबारा चालू कराएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में किसी भी शहर में पुलिस की तीसरी ‘आंख’ समझे जाने वाले चौक-चौराहों और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे ही रेवाड़ी में सुरक्षित नहीं है। शहर के दो प्रमुख चौक राजेश पायलट चौक व अभय सिंह चौक पर दो साल पहले लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काफी समय से सिर्फ शो-पीस बने हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके पीछे की वजह कैमरों की डीवीआर गायब होना है। इसके अलावा काफी साल पहले सांसद निधि कोष से मेन बाजार के अलावा झज्जर चौक, रेलवे चौक व गोकल गेट पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, पर यहां भी डीवीआर बाक्स खाली है। ऐेसे में कोई बड़ी घटना हो जाने के बाद अपराधियों की पहचान के लिए स्वयं पुलिस की अहम कड़ी समझे जाने वाले सीसीटीवी फुटेज को खोजने मुश्किल है।

    दरअसल, पिछले कुछ सालों में शहर में हुई तमाम बड़ी घटनाओं के बाद सबसे बड़ा रोना सीसीटीवी कैमरों का नहीं होना ही रहा लेकिन हकीकत यह है कि भले ही पूरे शहर में नहीं, बल्कि कुछ अहम प्वाइंट पर कैमरे तो लगते रहे लेकिन इनकी देखरेख नहीं होने से यह कुछ समय बाद ही सिर्फ सफेद हाथी साबित हुए।

    आठ साल पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद निधि कोष से 12 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। कुछ समय तक तो यह चलते रहे लेकिन उसके बाद यह बंद हो गए। इसी तरह निजी कंपनी के सीएसआर फंड से पुलिस ने राजेश पायलट चौक व अभय सिंह चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। यह दोनों ही शहर के प्रमुख चौक है। इन्हीं चौक के रास्ते दिल्ली-जयपुर हाईवे से शहर में प्रवेश होता है। लेकिन यहां भी काफी लंबे समय से सीसीटीवी कैमरे तो पोल पर लगे हुए हैं, लेकिन बाक्स से डीवीआर गायब होने से बंद है। पिछले दिनों शहर में हुई एक वारदात के बाद अपराधियों की तलाश में पुलिस टीम जब राजेश पायलट चौक व अभय सिंह चौक पर लगे कैमरों को चेक करने पहुंची तो डीवीआर ही नहीं मिली।

    सिर्फ दो मोती चौक व गोकल गेट पर कैमरे चालू

    बता दें कि शहर में मेन मार्केट स्थित मोती चौक व गोकल गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे ही चालू है। यह कैमरे भी कुछ साल पहले एक ज्वैलर्स के यहां हुई लाखों रुपये की चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे धरने को समाप्त कराने पहुंचे एक नेता ने स्वयं के खर्च पर लगवाए थे, बाकी शहर के अन्य एरिया की बात करें तो सीसीटीवी सुरक्षा के नाम पर तमाम कैमरे शो-पीस बन गए हैं।

    चेक कराकर दोबारा कैमरे चालू कराएंगे

    सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो सभी लोकेशन पर चेक कराकर दोबारा से कैमरे चालू कराएं जाएंगे। - पवन कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक