रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार ने तीन भाई-बहनों को कुचला, दसवीं की छात्रा की मौत; दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बावल (रेवाड़ी)। बावल-प्राणपुर रोड पर गांव तिहाड़ा के समीप रविवार को तेज रफ्तार कार ने खेत से काम कर घर लौट रहे तीन भाई-बहनों को कुचल दिया। हादसे में दसवीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा गरिमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बावल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, गांव तिहाड़ा की रहने वाली करीब 17 वर्षीय गरिमा, 20 वर्षीय प्रीति और 12 वर्षीय शुभम खेत में काम करने के बाद पैदल अपने घर लौट रहे थे। रोड पार करते समय बावल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गरिमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रीति और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए।