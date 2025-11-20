शादी के सीजन में धड़ल्ले से चल रही नोटों की कालाबाजारी, 14 रुपये में बिक रहा 10 रुपये का नोट
रेवाड़ी में शादियों के सीजन में नोटों की कालाबाजारी चरम पर है। यहां 10 रुपये का नोट 14 रुपये में बेचा जा रहा है। शादियों के मौसम में नोटों की बढ़ती मांग के कारण कालाबाजारी फलफूल रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शादी के सीजन में बाजार और बैंकों से छोटे नए नोटों की गड्डियां गायब हो गई हैं। दस के नोट के साथ ही 20, 50 व 100 के नए नोटों की गड्डियां भी नहीं मिल रही हैं। शादी के सीजन में नोटों पर इस कदर महंगाई बढ़ी है कि 10 रुपये का नोट 14 रुपये का हो गया है।
लेकिन बाजार में धड़ल्ले से चल रही नोटों की इस कालाबाजारी पर जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शादी के सीजन में नेग देने व जश्न के माहौल में नोट लुटाने की वजह से लोग छोटे नोटों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए शादी विवाह में 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की खासी मांग रहती है।
शहर के सर्कुलर रोड स्थित पीएनबी बैंक व एसबीआइ बैंक के मुख्य शाखा सहित लगभग सभी बैंकों से 10, 20 और 50 के नए नोटों की गड्डियां गायब हैं। वहीं कुछ ब्रांचों में तो 100, 200 व 500 के नए नोटों की गड्डियां भी नहीं मिल रही हैं।
धड़ल्ले से चल चल रहा नोटों की कालाबाजारी का काम
शादी के सीजन में नोटों पर इस कदर महंगाई बढ़ी है कि 10 रुपये का नोट 14 रुपये का हो गया है। शहर के गुड़ बाजार में दुकान चलाने वाले कई दुकानदार 1400 रुपये में 10 के नोट की गड्डी, 20 रुपये की गड्डी 2350 और 50 रुपये की गड्डी पर 300 रुपये तक अतिरिक्त वसूल रहे हैं।
जबकि आरबीआई का सख्त निर्देश है कि कोई भी मुद्रा उसके तय मूल्य से ज्यादा पर खरीदी बेची नहीं जा सकती। वहीं नए नोटों के अलावा दूल्हे को पहनाने वाली नोटों की माला भी महंगी हो गई है। लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से कार्रवाई नहीं होने के कारण धड़ल्ले से नोटों की कालाबाजारी की जा रही है।
दीवाली के नजदीक आरबीआइ से नए नोटों का स्टाक आया था, जिसका संबंधित बैंकों में वितरण करा दिया गया था। नोटों की गड्डी को उसके मूल्य से अधिक बेचना गलत है। अगर इसको लेकर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
राजीव रंजन कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
