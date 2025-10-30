रेवाड़ी में 10 दिन से AQI 300 पार, फिर भी नहीं जाग रहे जिम्मेदार; डीसी को दोबारा जारी करने पड़े आदेश

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में पिछले दस दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। मजबूरन डीसी को पुन: ग्रेप के प्रतिबंधों का सख्ती पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने पड़े। जहां जगह-जगह पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं।

वहीं जगह-जगह पर कचरा फेंकने के साथ ही सुलग भी रहा है तथा सड़क के किनारे व डिवाइडर के साथ पड़ी मिट्टी को भी साफ नहीं कराया जा रहा है। जिसके चलते लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। बुधवार को सुबह नौ बजे वायु प्रदूषण का स्तर 307 दर्ज किया गया।

लगातार वायु की बेहद खराब गुणवत्ता के कारण लोगों की सांसों पर संकट छाया हुआ है। वहीं आंखों में जलन की समस्या भी बढ़ गई है, जिसके कारण नागरिक अस्पताल में सांस व आंखों में जलन से संबंधित बीमारी की ओपीडी भी बढ़ी है। हालांकि शाम चार बजे बाद एक्यूआइ का स्तर घटकर 298 पर पहुंच गया, लेकिन अभी राहत की संभावना नहीं है।