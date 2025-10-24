रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ढोहकी में तीन एकड़ में हो रहा निर्माण किया तबाह

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से शुक्रवार को झज्जर रोड पर ढोहकी के समीप करीब तीन एकड़ भूमि में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।

इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। डीटीपी की टीम ने 10 डीपीसी, चार प्रीकास्ट चार दीवारी व रोड नेटवर्क को अर्थ मूवर मशीन की मदद से तोड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया।

बता दें कि पिछले कई माह से जिला नगर योजनाकार की ओर से जिले में अवैध रूप से विकसित की जाने वाली कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। विभाग की ओर से अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।