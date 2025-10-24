रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ढोहकी में तीन एकड़ में हो रहा निर्माण किया तबाह
रेवाड़ी में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। ढोहकी गांव में तीन एकड़ में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को रोकने के लिए की गई। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से शुक्रवार को झज्जर रोड पर ढोहकी के समीप करीब तीन एकड़ भूमि में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। डीटीपी की टीम ने 10 डीपीसी, चार प्रीकास्ट चार दीवारी व रोड नेटवर्क को अर्थ मूवर मशीन की मदद से तोड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया।
बता दें कि पिछले कई माह से जिला नगर योजनाकार की ओर से जिले में अवैध रूप से विकसित की जाने वाली कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। विभाग की ओर से अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।