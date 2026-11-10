रेवाड़ी में 58-बी अंडरपास की हालत बदहाल, जर्जर सड़क और टूटी शेड से हादसे का खतरा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के वार्ड 25 अंतर्गत बिजली बोर्ड के समीप 58-बी अंडरपास की हालत खराब हो रही है। इसकी मरम्मत या सुंदरीकरण को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। जगह जगह से शेड की चद्दर क्षतिग्रस्त है। अंडरपास की सड़क भी जर्जर हो चुकी है जिससे हादसों का अंदेशा बना हुआ है।

वार्ड 25 के पार्षद डॉ. सत्यनारायण यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से इसकी हालत सुधारने की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि इसका निर्माण होने के बाद आज तक न तो मरम्मत की गई और न सुंदरीकरण कराने की ओर ध्यान दिया गया। केंद्रीय मंत्री को सौंपे ज्ञापन में

उन्होंने 58-बी अंडरपास की टीन शेड नई लगवाने के साथ डिवाइडर और फुटपाथ पर क्षतिग्रस्त टाइलों को हटाकर नई टाइलें बिछाने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि अंडरपास की स्टील रेलिंग को बदलने, अंदर दोनों तरफ की दीवारों और छत पर रंग-रोगन करवाने की आवश्यकता है। अंडरपास के अंदर बनी सीसी सड़क जर्जर हो चुकी है।