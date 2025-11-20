Child Marriage: रिश्ता तय था पर दूल्हा निकला कम उम्र का, रेवाड़ी प्रशासन ने वक्त रहते रुकवाया बाल विवाह

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव रामपुरा में जिला प्रशासन की ओर से एक Child Marriage को रुकवाने में सफलता प्राप्त की। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि गांव रामपुरा में अगले सप्ताह दो भाईयों की शादी होनी थी जिसका रिश्ता राजस्थान प्रांत में किया गया था।

गुप्त सूचना के आधार पर बाल संरक्षण विभाग ने जब मौके पर जाकर जांच की तो एक भाई की उम्र 19 साल पाई गई। यह पुष्टि होने के बाद इस विवाह को रुकवा दिया गया है। विवाह अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़के की आयु कम से कम 21 साल होनी जरूरी है।

जिले भर में चला अभियान उन्होंने बताया कि उपायुक्त अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में संयुक्त विभागीय टीम ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला भर में अभियान चलाया हुआ है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।