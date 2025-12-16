हरियाणा के रेवाड़ी में ओला ड्राइवर को गोली मारकर कैब लूटी, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बुक की थी कैब
हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओला कैब ड्राइवर संजय को गोली मारकर उसकी कैब और 18 हजार रुपये लूट लिए गए। दो बदमाशों ने दिल्ली से जयपुर जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे (एनएच 48) पर सोमवार की रात 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के रहने वाले ओला कैब चालक संजय को गोली मारकर बदमाशों ने उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट और 18 हजार की नकदी लूट ली।
दो बदमाशों ने उसकी कैब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बुक की थी। जांघ में गोली लगने से घायल हुए संजय को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच के अलावा कसौला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
संजय ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में रहकर ओला कैब चलाता है। सोमवार की रात दो लोगों ने उसकी कैब जयपुर जाने के लिए बुक की थी। करीब डेढ़ बजे जब वह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित कसौला थाना एरिया में पहुंचा तो सुनसान जगह देख एक बदमाश ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी।
उसने विरोध किया तो उसकी जांघ पर गोली मार दी। इसके बाद बदमाश उसे कार में ही घुमाते रहे। सुबह करीब पांच बजे बदमाश उसे सर्कुलर रोड स्थित गुरुद्वारे के समीप फेंककर फरार हो गए। इससे पहले बदमाशों ने उसकी जेब में रखे 18 हजार रुपये भी छीन लिए।
