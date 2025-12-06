Language
    शादी के 12 दिन बाद ही विवाहिता ने फांसी लगाकर दे दी जान, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप

    By Pritam Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM (IST)

    कोसली में एक नवविवाहिता ने शादी के 12 दिन बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के पांच ल ...और पढ़ें

     कोसली विश्वकर्मा कालोनी में शुक्रवार रात एक नवविवाहिता ने अपने घर के कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 

    संवाद सहयोगी़, कोसली। कोसली विश्वकर्मा कालोनी में शुक्रवार रात एक नवविवाहिता ने अपने घर के कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतका की मां ने पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। कोसली थाना पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    दरअसल, झज्जर जिले के गांव गोरिया की रहने 25 वर्षी आकांक्षा का विवाह 24 नवंबर यानि 12 दिन पूर्व मूलरूप से झज्जर के मिलकपुर गांव हाल कोसली की विश्वकर्मा कालोनी के रहने वाले 29 वर्षीय गौरव के साथ हुआ था। आकांक्षा ने शुक्रवार रात को करीब नौ बजे घर के कमरे में पंखे के हुक में फंदा लगा लिया।

    सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका की मां प्रमिला ने आरोप लगाया है कि ससुरालियों ने दहेज की मांग करते हुए उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। उस समय तो उन्हें समझा दिया था लेकिन उसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। शुक्रवार की शाम करीब साढे़ सात बजे उनकी आकांक्षा से फोन पर बात हुई, जिसमें वह डरी हुई थी।

    कोसली थाना पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। विवाहिता की मां की शिकायत के बाद पति गौरव, उसका भाई सौरभ व सौरभ की पत्नी प्रिया व गौरव के पिता आनंद व मां इंद्रावती के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।