रेवाड़ी, जागरण संवाददाता: शहर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिनदहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने सेक्टर-चार स्थित एक कंपनी के सीइओ के घर से छह लाख 70 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने सीइओ की बेटी पर चाकू व पिस्तौल के बट से हमला भी कर दिया। दिनदहाड़े लूट की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन व अपराध शाखा की टीमें भी मौके पर पहुंची। चिटकनी उखाड़ कर घुसे बदमाश राजस्थान के जिला अलवर के गांव हिगबाहेड़ा के रहने वाले महेश कुमार शाहजहांपुर स्थित एक कंपनी में सीईओ है और यहां सेक्टर-चार में प्रथम तल पर बने किराए के मकान में परिवार के साथ रहते है। शुक्रवार की दोपहर घर पर उनकी बेटी शालू अकेली थी। दोपहर करीब ढाई बजे शालू नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाश जाली वाले दरवाजे की चिटकनी उखाड़ कर घर के अंदर घुस आए। विरोध पर बदमाशों ने किया हमला शालू बाथरूम से बाहर आई तो कमरे में दो नकाबपोश युवक घुस हुए थे और सामान खंगाल रहे थे।एक बदमाश के पास पिस्तौल थी और दूसरे के पास चाकू था। बदमाशों ने शालू की गर्दन पर चाकू लगा कर अलमारी की चाबी व घर में रखी नकदी के बारे में पूछा तो उसने इंकार कर दिया। इंकार करने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। नकदी लेकर फरार हुए बदमाश शालू के बेहोश होने के बाद बदमाशों ने घर के सभी कमरों की अममारी व बेड में रखे सामान को खंगाल डाला और छह लाख 70 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाश पैदल थे या किसी वाहन में आए थे, इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। छोटा भाई जयंत स्कूल से वापस लौटा तो शालू बेहोश पड़ी हुई थी। जयंत ने घर में हुई घटना के बारे में अपने पिता महेश कुमार को सूचना दी। महेश कुमार घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दिनदहाड़े लूट की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन, डीएसपी नरेंद्र सांगवान, माडल टाउन थाना व अपराध शाखा की टीमें मौके पर पहुंची। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

