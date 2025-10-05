Haryana Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, रेवाड़ी में सात थानों के प्रभारी किए गए इधर से उधर
Haryana Police Transfer रेवाड़ी में एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने सात थाना प्रभारियों का तबादला किया है जिसमें इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह को धारूहेड़ा में दोबारा पोस्टिंग मिली है। रेवाड़ी सीआईए इंचार्ज का तीन साल से एक ही पद पर रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर मॉडल टाउन और खोल थानों के प्रभारियों का भी तबादला हुआ है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए सात थाना प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया है। इनमें एक इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह को 10 दिन बाद ही फिर से अहम थाना धारूहेड़ा में पोस्टिंग मिल गई है।
वहीं रेवाड़ी सीआइए इंचार्ज का करीब तीन साल से एक ही सीट पर बने रहना भी पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस समयावधि के दौरान चार एसपी बदले गए और तकरीबन सभी थाना प्रभारियों का रूटीन में तबादला भी होता रहा, लेकिन रेवाड़ी सीआइए इंचार्ज एक ही सीट पर बने रहे। देर रात जारी हुई तबादला सूची के बाद सभी थाना प्रभारियों ने शनिवार को नई पोस्टिंग वाली जगह पर कार्यभार भी संभाल लिया है।
दरअसल, शहर थाना प्रभारी गजराज सिंह को बदलकर खोल थाना में लगाया गया है। उनकी जगह पर माडल टाउन थाना प्रभारी सीमा कुमारी को शहर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि खोल थाना प्रभारी सतीश कुमार को कसौला थाना में लगाया गया है।
वहीं लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे इंस्पेक्टर रतनलाल को माडल टाउन थाना, 10 दिन पहले धारूहेड़ा थाना प्रभारी लगाए गए विनोद त्यागी को बदलकर उनकी जगह पर कोसली के पूर्व में थाना प्रभारी रहे कश्मीर सिंह को नियुक्त किया गया है।
इसी तरह रामपुरा थाना प्रभारी रहे विद्या सागर को रोहड़ाई और रोहड़ाई के थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को डीआई लगाया गया है। रामपुरा थाना में पीएसआई संजय को थाना प्रभारी गया है। संजय 10 दिन पहले तक धारूहेड़ा सेक्टर छह थाना प्रभारी थे।
बता दें कि छह माह पहले हांसी से ट्रांसफर होकर आए एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने रेवाड़ी जिले में नियुक्ति के बाद पहली बार यह बड़ा बदलाव किया है। कोसली, धारूहेड़ा और सेक्टर-छह थाना प्रभारी का छह दिन पहले ही तबादला किया गया था। हाल में जारी हुई तबादला सूची में अब सिर्फ जाटूसाना और सदर थाना प्रभारी ही पहले की तरह कार्यरत है।
