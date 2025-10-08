Rewari News: दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देकर 9.72 करोड़ ठगे, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा
रेवाड़ी पुलिस ने पंचायत विभाग के पूर्व निदेशक से 9.72 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पृथ्वीराज चौहान और तरुणचंद्र झा के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता जयकृष्ण आभीर को स्टॉक मार्केट में निवेश का लालच दिया गया था। पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। साइबर थाना पुलिस ने पंचायत विभाग के सेवानिवृत निदेशक को स्टाक मार्केट में इंवेस्टमेंट के बदले दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देकर 9.72 करोड़ रुपये की ठगी करने के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों की पहचान बिहार के पटना के वेस्टर रामकृष्ण नगर के रहने वाले पृथ्वीराज चौहान व विकर सेक्सन कालोनी कंकडबाग के रहने वाले तरुणचंद्र झा के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस जिला गुरूग्राम के नरहेड़ा के रहने वाले अजय ओमपाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग में निदेशक के पद से सेवानिवृत गांव पिथनवास के रहने वाले जयकृष्ण आभीर ने 22 सितंबर को दी शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त को आरोपितों ने उसके नंबर को वाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर चैटिंग शुरू कर दी।
उसके बाद स्टाक मार्केट में रुपये निवेश करने का झांसा देकर एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा दी। उसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से कुल नौ करोड 46 लाख रुपये डलवा लिए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एक आरोपित अजय ओमपाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पृथ्वीराज चौहान व तरूण चंद्र झा के नाम सामने आए, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।
