    राव नरबीर सिंह ने दी राव नरेंद्र सिंह को बधाई अहीरवाल को मिली जिम्मेदारी

    By Satyendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बधाई दी और कहा कि अहीरवाल में कई सालों बाद कांग्रेस ने किसी को यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने राव नरेंद्र सिंह से जुड़े सीडी कांड के मुद्दे को पुराना बताया। नरबीर सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है।

    भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते कैबिनेट मत्री राव नरबीर सिंह व अन्य।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह शनिवार को रेवाड़ी स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान वह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बचाव करते हुए दिखाई दिए।

    उन्होंने कहा कि राव नरेंद्र सिंह से जुड़ा सीडी कांड का मुद्दा काफी पुराना है, जिसे इनेलो ने वायरल किया था। अब यह कोई मुद्दा नहीं रह गया। क्योंकि उसके बाद तो कांग्रेस राव नरेंद्र को तीन बार टिकट भी दे चुकी है।

    राव नरेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई देते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि अहीरवाल में कई सालों बाद कांग्रेस ने किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राव नरेंद्र सिंह उनकी बिरादरी के है, इसलिए उन्हें शुभाकमानाएं।

    नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि मेरा यह भी मानना है प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष ही अंकुश लगता है। राव नरेंद्र से उम्मीद करता हूं कि वह सरकार की अच्छाइयों को भी उजागर करेंगे।

    भू माफियाओं बचाने के लिए पूर्व सीएम लाए दो स्कीम

    राव नरबीर सिंह ने जिले में अवैध तरीके से कालोनी काटने वालों पर कहा कि यहां के लोग चिन्हित करें कि उनके यहां कौन लोग अवैध तरीके से कालोनी कटवा रहे हैं। अनाधिकृत कालोनी न काटी जाए इसको लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है।

    आम जनता को भू माफियाओं से बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अफार्डेबल हाउस स्कीम तथा दीनदयाल योजना लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यहां के प्रशासन को देखना चाहिए कि यहां इस प्रकार अवैध तरीके से कालोनी न कटने पाएं।

    इस मौके पर पूर्व मंत्री डा. बनवारी लाल, जिला अध्यक्ष डा. वंदना पोपली, परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोआर्डिनेटर डा. सतीश खोला, पूर्व पार्षद रोहन यादव व हिमांशु पालीवाल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।