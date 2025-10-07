रेवाड़ी में प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा खेल, विरोध के बीच 10 करोड़ की जमीन से हटाया गया कब्जा

रेवाड़ी के नया गांव दौलतपुर में नगर परिषद ने तीन कनाल 15 मरला जमीन पर तारबंदी कर कब्जा किया जिसकी बाजार कीमत 10 करोड़ रुपये है। विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। यह जमीन स्कूल के लिए थी जिस पर लोगों ने 20 वर्षों से कब्जा कर रखा था। नगर परिषद जल्द ही अन्य अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई करेगी।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के बाईपास से लगते वार्ड नंबर चार के नया गांव दौलतपुर में कब्जा मुक्त कराई गई तीन कनाल 15 मरला जमीन पर सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद ने तारबंदी कर कब्जा ले लिया है। इस जमीन पर नप ने अपनी मलकियत का बोर्ड भी लगा दिया है।

संभवतया पहली बार नप की ओर से वर्षों पुराने अवैध कब्जा को मुक्त कराकर कब्जा लिया गया है। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। कब्जा कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी की वजह से कुछ देर में ही शात भी हो गए। हालांकि अभी भी शहर में 10 से अधिक स्थानों पर नगर परिषद की जमीन पर लोगों का कब्जा है, लेकिन इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए नप के अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है।

दरअसल, शहर के साथ लगते नयागांव दौलतपुर में नगर परिषद की तीन कनाल 15 मरला से अधिक जमीन स्कूल के लिए छोड़ी गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने 20 से अधिक वर्ष से पक्का कब्जा कर रखा था। गांव के ही लोगों ने इस जमीन को खाली कराने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत की थी। इसके बाद नगर परिषद ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की।

कब्जाधारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन लंबी कार्रवाई के बाद इस जमीन को खाली कराने के आदेश दिए गए थे। आठ सितंबर को नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा कार्रवाई थी। इसके 28 दिन बाद सोमवार को करीब तीन घंटे की कार्रवाई के बाद कब्जा मु़क्त कराई गई जमीन तार बंदी कर दी गई है।

करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा... शहर में नगर परिषद की ओर भी बेशकीमती जमीनों पर प्रभावशाली ने अवैध कब्जा किया हुआ है। शहर के लोगों की ओर से इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन जिम्मेदार अपनी ही जमीन को मुक्त कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है।

शहर में दर्जनों स्थानों पर ऐसी जमीन भी है, जिसकी प्रॉपर्टी आईडी भी बना दी गई है। कुछ समय पूर्व ब्रास मार्केट एवं शहर थाना के समीप भी नप की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने पक्का कब्जा करने के लिए निर्माण भी शुरू कर दिया था, लेकिन शहरवासियों के विरोध के बाद निर्माण को रोका गया।