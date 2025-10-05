Rewari Crime: 1500 रुपये उधार देने से इनकार करने पर की थी जगमोहन की हत्या, पुलिस ने तीन को दबोचा

रेवाड़ी के आदर्श नगर में जगमोहन की हत्या के मामले में पुलिस ने गौरव गगन और अनिकेत को गिरफ्तार किया है। गौरव ने जगमोहन से 1500 रुपये उधार मांगे थे पर जगमोहन ने मना कर दिया था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने जगमोहन को श्मशान घाट में लाठी-डंडों से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले जगमोहन की हत्या के मामले में रामपुरा थाना पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है,जिनकी पहचान पुराना बिजली घर आदर्श नगर रेवाड़ी के रहने वाले गौरव उर्फ गौरी, गगन उर्फ कालू व अनिकेत उर्फ अंकित के रूप में हुई है। आरोपित गौरव ने कुछ दिन पूर्व जगमोहन से 15 सौ रुपये उधार मांगे थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया था। इस बात से ही आरोपित रंजिश रखने लगे थे।

जांच अधिकारी डीएसपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि दो अक्टूबर दोपहर बाद आदर्श नगर के रहने वाले जगमोहन की मोहल्ला के ही रहने वाले गौरव उर्फ गौरी, गगन उर्फ कालू व अनिकेत उर्फ अंकित ने शमशान घाट में ले जाकर लाठी-डंडों से पीटने के बाद बाइक पर बैठाकर ट्रामा सेंटर में छोड़कर फरार हो गए थे।

ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान जगमोहन को मृत घोषित कर दिया था। रामपुरा थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपितों को बुधवार शाम को रेवाड़ी के रेलवे ट्रैक के समीप से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में बताया कि आरोपित गौरव ने जगमोहन से 1500 से उधार मांगे थे, लेकिन उसने देने से इंकार कर दिया था। रुपये नहीं देने पर गौरव ने गगन उर्फ कालू व अनिकेत उर्फ अंकित को साथ लेकर वारदात को अंजाम दिया।