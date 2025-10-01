Bulldozer Action: रेवाड़ी में जमकर गरजा बुलडोजर, DTP के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार की टीम ने नयागांव दौलतपुर रोड पर पांच एकड़ में फैली एक अवैध कॉलोनी तोड़ी। यह कार्रवाई बिना अनुमति के निर्माण के खिलाफ की गई जिसमें 12 डीपीसी सात चारदीवारी और सड़क नेटवर्क नष्ट किए गए। जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अवैध निर्माण से बचने और कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा मंगलवार को नयागांव दौलतपुर रोड पर महानिदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना अनुमति के लगभग पांच एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।

इस दौरान 12 डीपीसी, सात परिकास्ट चारदीवारी व कच्चे रोड नेटवर्क पर तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें तथा प्लॉट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कॉलोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें।