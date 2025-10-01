Language
    Bulldozer Action: रेवाड़ी में जमकर गरजा बुलडोजर, DTP के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

    By gobind singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार की टीम ने नयागांव दौलतपुर रोड पर पांच एकड़ में फैली एक अवैध कॉलोनी तोड़ी। यह कार्रवाई बिना अनुमति के निर्माण के खिलाफ की गई जिसमें 12 डीपीसी सात चारदीवारी और सड़क नेटवर्क नष्ट किए गए। जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अवैध निर्माण से बचने और कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की है।

    नयागांव दौलतपुर में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में तोड़फोड़ करती डीटीपी की अर्थमूवर। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा मंगलवार को नयागांव दौलतपुर रोड पर महानिदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना अनुमति के लगभग पांच एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान 12 डीपीसी, सात परिकास्ट चारदीवारी व कच्चे रोड नेटवर्क पर तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्रवाई की गई।

    जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें तथा प्लॉट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कॉलोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें।

    उधर, धारूहेड़ा के गांव खिजूरी में पंचायत की ओर से बिछाई जा रही सीवरेज लाइन मानकों के अनुसार नहीं दबाने से ग्रामीणों में रोष है। इसकी जांच के लिए पंचायत अधिकारी को शिकायत की है।

    ग्रामीण सोमबीर ने बताया कि सीवर लाइन ऊपरी सतह पर होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी चैंबरों तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि लाइन को पर्याप्त गहराई में दबाया नहीं गया तो सीवर व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में गांव के सरपंच को भी अवगत कराया गया है। इसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।