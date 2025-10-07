Language
    रेवाड़ी के किसानों के लिए गुड न्यूज, दो साल बाद मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन; वर्क ऑर्डर जारी

    By gobind singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    रेवाड़ी जिले के किसानों के लिए खुशखबरी! बिजली निगम ने 650 किसानों को रबी सीजन में ट्यूबवेल कनेक्शन देने का फैसला किया है जिन्होंने 2019 से 2023 के बीच आवेदन किया था। इससे किसानों को समय पर सिंचाई में मदद मिलेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। बाकी किसानों के लिए भी जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे।

    2100 किसानों ने बिजली निगम के पास आवेदन किया था।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में पिछले दो वर्ष से ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को रबी सीजन में ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

    दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से 650 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रबी के सीजन में ही किसानों को कनेक्शन मिलने से समय पर फसलों में सिंचाई हो सकेगी, जिससे किसानों को फसल उत्पादन अच्छा होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा।

    बता दें कि जिले के किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित राशि जमा कराने के बावजूद किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। अब निगम ने इन किसानों के कनेक्शन के लिए एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है और जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने का काम शुरू होगा।

    राशि जमा हाेते ही अलग से जारी होगा वर्क ऑर्डर

    जिले के 2100 के करीब किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद निगम की तरफ से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 30 हजार रुपये की सहमति जमा कराने के लिए नोटिस भेजे गए थे।

    सहमति राशि जमा कराने वाले किसानों के निगम की तरफ से एस्टिमेट तैयार कराते हुए उसकी राशि जमा कराने को कहा गया था। उसके बाद 650 किसानों ने एस्टिमेट की राशि बिजली निगम के पास जमा करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था।

    अब निगम ने इन कनेक्शनों के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वहीं निगम अधिकारियों के अनुसार बचे हुए किसानों में से अगर 15-20 किसानों की एस्टिमेट राशि जमा हो जाती है तो उनके वर्क ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे।

    निगम के पास जिन 650 किसानों ने एस्टिमेट राशि जमा कराई हुई थी, उनके कनेक्शन के लिए एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। वहीं बचे हुए जो किसान निगम के पास अब एस्टिमेट राशि जमा कराएंगे तो उनके कनेक्शन के लिए अलग से वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे।

    - पीके चौहान, अधीक्षण अभियंता बिजली वितरण निगम