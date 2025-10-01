Language
    लालू के समधी कैप्टन नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज, बोले- कैडर का मनोबल गिरा

    By Satyendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र की नियुक्ति से नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए पार्टी के निर्णय पर सवाल उठाए। कैप्टन ने राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत नियुक्ति होने की बात कही जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र की नियुक्ति से एक बार फिर नाराज हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

    राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कैप्टन ने इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल व हरियाणा प्रभारी बीके हरि प्रसाद को भी टैग किया है।

    बता दें कि शीर्ष नेतृत्व ने नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया है। कैप्टन ने हुड्डा की नियुक्ति पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तीन दिन पहले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा रात्रि के समय कैप्टन के रेवाड़ी स्थित आवास पर भी पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक बातचीत हुई थी।

    कैप्टन को नहीं मिला किसी अन्य नेता का साथ

    शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई दोनों नियुक्ति पर कैप्टन अजय को छोड़कर प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया। न ही किसी नेता ने कैप्टन अजय द्वारा की गई पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया दिया।

    हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने इतना जरूर कहा कि कैप्टन अजय यादव एक वरिष्ठ नेता हैं। समय-समय पर अपना सुझाव देते हैं, लेकिन अपनी राय पर कब तक कायम रहते हैं यह देखने वाली बात होगी।