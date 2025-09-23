जीएसटी में बदलाव के बाद व्यापारियों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, कई वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जीएसटी में बदलाव के बाद रेवाड़ी की अनाज मंडी में व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से आम जनता और व्यापारी दोनों खुश हैं क्योंकि इससे लोगों को राहत मिली है। जीएसटी टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है जिससे कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को जीएसटी में बदलाव के बाद नई अनाज मंडी में व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों और ग्राहकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से आम जनता और व्यापारी दोनों खुश हैं और इससे जनता को काफी राहत मिली है। छोटे व्यापारियों और आम लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है।

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "नागरिक देवो भव" का मंत्र दिया है। जीएसटी सुधार नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही लागू हो गए, जिसे हम "बचत पर्व" के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू करके एक बड़ा सुधार लागू किया था और अब जनता को राहत देने के लिए नए सुधार पेश किए हैं।

जीएसटी टैक्स स्लैब अब केवल दो श्रेणियों 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित कर दिए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टरों से लेकर ट्रैक्टर के टायरों तक, कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा, कारों, एयर कंडीशनर और जनता द्वारा खरीदी जाने वाली अन्य बिजली की वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट आई है।