रेवाड़ी में बाइपास रोड पर सालों से झुग्गियों और दुकानों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया है। सालों बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कई दुकानों और झुग्गियों को तोड़ा गया। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वह उपायुक्त से मिलने भी पहुंचे। हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी।

रेवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ HSVP का एक्शन, झुग्गियों और दुकानों पर चला बुलडोजर

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। वर्षों बाद शहर के बाइपास से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की खाली जमीन पर किया अतिक्रमण हटाने की प्रकिया शुरू की है। अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार से शुरू हुई प्रकिया मंगलवार को भी जारी रही। मंगलवार को बाइपास के पास एचएसवीपी की जमीन पर वर्षों से झुग्गियां डाल कर रहे लोगों को भी हटा दिया गया। झुग्गियां हटाने से नाराज लोग जिला सचिवालय में उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शहर के बाइपास के दोनों ओर वर्षों से अमिक्रमण व्याप्त है। साल-दर साल यह अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर स्थाई अतिक्रमण कर दुकाने भी चल रही थी। सोमवार हो कालाका चौक पर प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया था। यहां पर बड़ी संख्या में सब्जी व अन्य दुकानें खोल कर जमीन पर कब्जा किया गया था। मंगलवार को फिर से एचएसवीपी की टीम अर्थमूर्वस के साथ बाइपास पर पहुंच गई। कर्नल राव राम सिह चौक पर दुकानों के सामने लगा गए टीनशेड को भी अर्थमूर्वस से उखाड़ दिया गया। खाली पड़ी बेशकीमती जमीन पर सालों से लोगों कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। कुछ जगहों पर बजरी-रोड़ी डालकर कब्जा किया है तो कुछ खाली जगह पर काफी सारी झुग्गी बन चुकी थी। बैठक में देना है जवाब पिछले सड़क सुरक्षा पर हुई बैठक में शहर के बाइपास के चौक व सड़क के दोनों और अतिक्रमण होने व उसके कारण दुर्घटनाएं होने का मुद्दा उठाया गया था। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने अगली बैठक से पहले बाइपास से अतिक्रमण हटाने व रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। बैठक से पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम बाइपास की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने पहुंची।

Edited By: Rajat Mourya