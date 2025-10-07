Rewari Pollution: बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने की तैयारी, धारूहेड़ा में लगेगी एंटी स्मॉग गन

औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धारूहेड़ा में एंटी स्मॉग गन लगाने का फैसला किया है। यह गन निर्माण स्थलों और प्रदूषण वाले इलाकों में धूल कणों को दबाएगी और हवा की गुणवत्ता सुधारेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर पालिका को गन खरीदने के निर्देश दिए हैं। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है।

सुनील चौहान, धारूहेड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ा कदम उठाने जा रहा है। धारूहेड़ा में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एंटी स्मॉग गन लगाने का निर्णय लिया है। इस गन का उपयोग मुख्य रूप से निर्माण स्थलों और प्रदूषण प्रभावित इलाकों में धूल कणों को दबाने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक है, जिनके आधार पर चयन कर इस योजना को लागू किया जा रहा है। धारूहेड़ा में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या है तथा भिवाड़ी औद्योगिक कस्बा साथ लगने की वजह से और भी गंभीर हो जाती है।

सर्दी के मौसम में धारूहेड़ा और आसपास के औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों, भारी वाहनों और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कदम उठाया है। एंटी स्मॉग गन से पानी की महीन बौछार छिड़की जाएगी, जो धूल को जमाकर वातावरण को स्वच्छ बनाएगी।

ऐसे काम करेगी एंटी स्मॉग गन एंटी स्मॉग गन पानी के टैंक से जुड़ती है और एक प्रोपेलर या पंखे का उपयोग करके पानी को उच्च दबाव के साथ हवा में बहुत महीन बूंदों (50-100 माइक्रोन) के रूप में छिड़कती है। जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठा देती हैं। इससे तुरंत वायु गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धारूहेड़ा नगर पालिका को एंटी स्मॉग गन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।