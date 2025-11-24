Language
    रेवाड़ी में सड़क की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपये मंजूर, कई गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण ने महेश्वरी गांव को जोड़ने वाली पेराफेरी सड़क की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपये मंजूर किए हैं। 13 साल पहले बनी यह सड़क जर्जर हो गई थी, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। मरम्मत के बाद महेश्वरी पेराफेरी रोड से आसपास के गांवों के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा।

    संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। लंबे समय से बदहाल महेश्वरी गांव को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ा पेराफेरी सड़क की मरम्मत को हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 80 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस सड़क के बनाने के बाद आवागमन सरल और सुरक्षित हो जाएगा।

    सरपंच मीनाक्षी, पूर्व सरपंच योगेंद्र, कर्ण सिंह, अजीत, राजेंद्र, मनोज व राजेश ने बताया कि करीब 13 साल पहले यह सड़क बनाई गई थी। पिछले कई सालों से सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जगह-जगह गड्ढों लोग परेशान थे। वर्षा के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते थे। इस मार्ग से महेश्वरी के अलावा गढ़ी अलावलपुर व आस पास के कई गांवों के लोगो का आवागमन रहता है।

    जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। मरम्मत के बाद यह मार्ग न केवल महेश्वरी क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, बल्कि आसपास के इलाकों में भी यातायात का दबाव कम करेगा। - रोहित कुमार, जेई एचएसवीपी रेवाड़ी