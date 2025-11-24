रेवाड़ी में सड़क की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपये मंजूर, कई गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। लंबे समय से बदहाल महेश्वरी गांव को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ा पेराफेरी सड़क की मरम्मत को हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 80 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस सड़क के बनाने के बाद आवागमन सरल और सुरक्षित हो जाएगा।

सरपंच मीनाक्षी, पूर्व सरपंच योगेंद्र, कर्ण सिंह, अजीत, राजेंद्र, मनोज व राजेश ने बताया कि करीब 13 साल पहले यह सड़क बनाई गई थी। पिछले कई सालों से सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जगह-जगह गड्ढों लोग परेशान थे। वर्षा के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते थे। इस मार्ग से महेश्वरी के अलावा गढ़ी अलावलपुर व आस पास के कई गांवों के लोगो का आवागमन रहता है।