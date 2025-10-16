रेवाड़ी में कॉलेज परिसर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, डर के साए में छात्र; नहीं पहुंचे कैंपस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल के राजकीय महाविद्यालय में तेंदुआ पहुंच गया। बुधवार रात को करीब साढे नौ बजे कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की हलचल दिखाई दी है। सूचना के बाद वन विभाग की रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। डर के कारण बृहस्पतिवार सुबह विद्यार्थी कॉलेज में नहीं पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि अभी तक तेंदुआ नहीं मिल पाया है। बता दें कि पिछले दो दिन से कॉलेज कैंपस में तेंदुआ होने की सूचना थी। कालेज प्रबंधन ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम को यहां कुछ नहीं मिला।