रेवाड़ी में कॉलेज परिसर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, डर के साए में छात्र; नहीं पहुंचे कैंपस
रेवाड़ी के बावल स्थित राजकीय महाविद्यालय में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में तेंदुए की गतिविधि कैद होने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। तेंदुए के डर से छात्र कॉलेज नहीं पहुंचे और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल के राजकीय महाविद्यालय में तेंदुआ पहुंच गया। बुधवार रात को करीब साढे नौ बजे कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की हलचल दिखाई दी है। सूचना के बाद वन विभाग की रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। डर के कारण बृहस्पतिवार सुबह विद्यार्थी कॉलेज में नहीं पहुंचे।
हालांकि अभी तक तेंदुआ नहीं मिल पाया है। बता दें कि पिछले दो दिन से कॉलेज कैंपस में तेंदुआ होने की सूचना थी। कालेज प्रबंधन ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम को यहां कुछ नहीं मिला।
बुधवार रात को कॉलेज के गेट पर सीसीटीवी कैमरे में रात साढे नौ बजे चौकीदार को तेंदुआ विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। रात को वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। विभाग की टीम तेंदुआ के रेस्क्यू में लगी हुई है। समाचार लिखे जाने तक टीम तेंदुआ को नहीं पकड पाई है। उधर, कालेज के विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है।
देखें वीडियो
कॉलेज परिसर में दिखा तेंदुआ— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) October 16, 2025
छात्रों में डर का माहौल
रेवाड़ी के बावल की घटना pic.twitter.com/GBNsIGT54p
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।