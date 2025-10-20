दहशत खत्म: रेवाड़ी के कॉलेज में पांच दिन से छिपा था तेंदुआ, वन विभाग ने देर रात किया रेस्क्यू
रेवाड़ी के एक कॉलेज में पांच दिन से छिपे तेंदुए को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। तेंदुए के कारण कॉलेज में दहशत थी। वन विभाग की टीम ने लगातार तलाश के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया, जिससे छात्रों और स्टाफ ने राहत की सांस ली। कॉलेज प्रशासन ने वन विभाग को धन्यवाद दिया।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल कस्बा के राजकीय महाविद्यालय में पांच दिन से छिपे तेंदुए को शनिवार रात को वन विभाग की टीम ने रेसक्यू कर लिया। तेंदूआ के डर से कालेज के विद्यार्थियों की छुट्टी की हुई थी।
बता दें कि 16 अक्टूबर की रात को कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया।
इसके बाद गुरुग्राम व रेवाड़ी वन विभाग की टीमें तेंदुआ को रेस्क्यू करने में जुट गई थी, लेकिन तेंदुआ दिखाई नहीं दे रहा था।
डर से प्रबंधन ने बंद किया था कॉलेज
हालांकि दो बार रात को सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की मूवमेंट दिखाई दी थी। तेंदुए के डर से कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों की छुट्टी तक घोषित कर दी गईं थी। शनिवार रात को वन विभाग की टीम में पिंजरे में शिकार लगाया। रात करीब एक बजे शिकार करने के प्रयास में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया।
तेंदुआ पकड़ने के बाद कॉलेज प्रबंधन व आसपास रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है।
