    रेवाड़ी में साढ़े 11 करोड़ से बनेगा कोसली बस स्टैंड, सब डिपो के लिए 92 पद स्वीकृत; 50 बसों का होगा संचालन

    By Gobind Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली में साढ़े 11 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही सब डिपो के लिए 92 पदों को स्वीकृति दी गई है। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। कोसली बस अड्डे को सब डिपो स्थापना की फाइल अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां परिवहन विभाग की तरफ से पहले कोसली बस स्टैंड के नए भवन के निर्माण के लिए साढ़े 11 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। वहीं, अब विभाग की तरफ से कोसली सब डिपो के लिए स्टेशन सुपरवाइजर से लेकर यार्ड मास्टर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टायरमैन, स्टोरमैन, क्लर्क सहित 92 पद सृजित कर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोसली सब डिपो के बस स्टैंड से 50 के करीब बसें संचालित की जाएंगी। इससे कोसली क्षेत्र के लोगों रेवाड़ी बस स्टैंड पर जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें कोसली बस स्टैंड से ही दूसरे जिलों व राज्यों के रूटों पर रोडवेज की बस सेवाएं मिल सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सब डिपो का संचालन शुरू हो जाएगा

    बता देंं कि कोसली बस अड्डे को सब डिपो का दर्जा देने की सरकार की तरफ से घोषणा की हुई है। उसके तहत यहां पर कार्यशाला का निर्माण किया जा चुका है और उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। बस स्टैंड भवन के अभाव में कार्यशाला से ही अस्थायी रूप से बसों का संचालन किया जा रहा है। बस स्टैंड का नया भवन बनने के बाद यहां से पूर्णत: सब डिपो का संचालन शुरू हो जाएगा।

    सब डिपो के लिए यह पद किए गए हैं सृजित

    कोसली सब डिपो में 92 पद सृजित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें स्टेशन सुपरवाइजर का एक, यार्ड मास्टर के तीन, एसएसआइ का एक, हेड मैकेनिक का एक, मैकेनिक के 10, इलेक्ट्रिशियन के तीन, ब्लैक स्मिथ के दो, रेडिएटर रिपेयरर का एक, वेल्डर के दो, पेंटर का एक, टायरमैन के चार, सहायक मैकेनिक के 18, सहायक इलेक्ट्रिशियन के चार, सहायक ब्लैक स्मिथ के चार, सहायक टायरमैन के पांच, सहायक वेल्डर के चार, सहायक पेंटर के दो, सहायक अपहोस्टर के दो, सहायक के दो, स्टोरमैन के 10, जूनियर ऑडिटर का एक, क्लर्क के तीन, कैशियर के तीन व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पांच पद शामिल हैं।

    साढ़े 11 करोड़ से बनेगा कोसली बस स्टैंड का भवन

    काेसली में साढ़े 11 करोड़ रुपये की लागत से छह बेज का बस स्टैंड का नया बनाया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के कार्यालयों से लेकर बसों के बूथ, पार्किंग और कार्यशाला की सुविधा रहेगी। बजट मंजूर होने के बाद नए साल में कोसली बस स्टैंड का निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद जग गई है। अब रोडवेज प्रबंधन की तरफ से लोकनिर्माण विभाग को बजट स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद लोकनिर्माण विभाग की तरफ से टेंडर लगाया जाएगा। टेंडर छूटने के बाद बस स्टैंड के भवन का निर्माण कार्य आरंभ होगा।

    "कोसली सब डिपो के लिए मुख्यालय की तरफ से पद सृजित करते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बस स्टैंड का भवन बनने के बाद यहीं से ही सीधी बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी।"

    -निरंजन कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज

