करवाचौथ पर पति ने पत्नी को लगाई आग, बचाव में नाबालिग बेटी-बेटा झुलसे; बाद में खुद को भी आग लगाई

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर से सटे गांव रामपुरा में शुक्रवार को करवा चौथ की रात करीब 11 बजे घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तार पिन केमिकल डालकर आग लगा दी। मां को बचाने आए नाबालिग बेटी व बेटा भी झुलस गए। इसके बाद व्यक्ति ने खुद भी केमिकल डालकर आग लगा ली। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने चारों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां से पति-पत्नी की गंभीर हालात को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से केमिकल की बोतल बरामद कर साक्ष्य जुटाए है। अभी मामले में किसी के बयान नहीं होने से पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।

गांव रामपुरा का रहने वाला मनोज रंग पेंट करने का काम करता है। शुक्रवार रात को वह शराब के नशे में घर पहुंचा। करवा चौथ होने के कारण करीब 37 वर्षीय उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। नशा में होने के कारण वह पत्नी के साथ झगड़ा कर मारपीट करने लगा। इसी दौरान मनोज ने तार पिन केमिकल से भरी बोतल पत्नी पर डाल कर आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी महिला को बचाने पहुंची उसकी बेटी व बेटा भी आग से झुलस गए।

शोर मचाने पर मनोज ने खुद भी आग लगा ली। शोर सुनकर पडोसी भी मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने चारों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां पति-पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रैफर कर दिया। जबकि बेटी व बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल से केमिकल की बोतल व अन्य सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत एवं महिला के बयान के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।