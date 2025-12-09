हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने अपराधों पर रोक लगाने के लिए की समन्वय बैठक, संयुक्त अभियान पर जोर
हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए एक समन्वय बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए हरियाणा व राजस्थान के पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को समीपवर्ती मांढण पुलिस थाना में इंटर-स्टेट समन्वय बैठक की।
इस दौरान सीमावर्ती पुलिस थानों की पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए गहन विचार-विमर्श किया। मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति बनी। चर्चा के दौरान, सीमावर्ती क्षेत्रों की अनसुलझी आपराधिक वारदातों से संबंधित जानकारी सांझा की गई।
आपसी सुझावों का किया आदान-प्रदान
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रभावी रणनीति बनाने के लिए आपसी सुझावों का आदान-प्रदान किया। सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के महत्व पर जोर देते हुए, वाट़्स अप ग्रुप को सक्रिय रखने को लेकर चर्चा की गई। जिस पर सीमा पार करने वाले अपराधियों की जानकारी तुरंत साझा की जा सके।
बैठक में दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त आपरेशन चलाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के सक्रिय और फरार अपराधियों की सूची भी एक-दूसरे को आदान-प्रदान की गई।
छापामार कार्रवाई पर विस्तृत विचार विमर्श
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए योजनाबद्ध और संयुक्त छापेमारी करने तथा नशे के अवैध कारोबार से जुड़े व्यक्तियों को चिह्नित कर उन पर छापेमारी करने पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर थाना मांढण के प्रबंधक निरीक्षक किरण सिंह, थाना खोल के प्रबंधक निरीक्षक गजराज और थाना रामपुरा के प्रबंधक पीएसआई संजय कुमार और चौकी इंचार्ज कुंड पीएसआई राकेश कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे।
