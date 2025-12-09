हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने अपराधों पर रोक लगाने के लिए की समन्वय बैठक, संयुक्त अभियान पर जोर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए हरियाणा व राजस्थान के पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को समीपवर्ती मांढण पुलिस थाना में इंटर-स्टेट समन्वय बैठक की।

इस दौरान सीमावर्ती पुलिस थानों की पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए गहन विचार-विमर्श किया। मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति बनी। चर्चा के दौरान, सीमावर्ती क्षेत्रों की अनसुलझी आपराधिक वारदातों से संबंधित जानकारी सांझा की गई।

आपसी सुझावों का किया आदान-प्रदान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रभावी रणनीति बनाने के लिए आपसी सुझावों का आदान-प्रदान किया। सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के महत्व पर जोर देते हुए, वाट़्स अप ग्रुप को सक्रिय रखने को लेकर चर्चा की गई। जिस पर सीमा पार करने वाले अपराधियों की जानकारी तुरंत साझा की जा सके।