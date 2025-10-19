GST चोरी की जांच करने पहुंची टीम से युवक की अभद्रता, पुलिस के साथ की मारपीट; मुकदमा दर्ज
जीएसटी चोरी की जांच करने गई टीम के साथ एक युवक ने बदतमीजी की और पुलिस से मारपीट की। जीएसटी टीम एक दुकान पर जांच के लिए गई थी, जहां युवक ने बहस शुरू कर दी और मारपीट पर उतर आया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, भिवाड़ी। कस्बे में जीएसटी चोरी और अनुचित आईटीसी क्रेडिट से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। डायरेक्टरेट जनरल आफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) जयपुर जोनल यूनिट के वरिष्ठ आसूचना अधिकारी सुनील कुमार सारण ने इस संबंध में भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को वरिष्ठ आसूचना अधिकारी सुनील कुमार सारण के नेतृत्व में एक टीम ने अमित यादव के निवास पर जीएसटी से संबंधित तलाशी और जांच शुरू की। टीम में वरिष्ठ अधिकारी मीनू, राहिल सिकरी, प्रिन्स मेहरचंदानी और कर सहायक दीपक दाधीच शामिल थे।
पुलिस के साथ भी की मारपीट
जांच के दौरान अमित यादव ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और अधिकारियों के साथ अभद्र व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इसके साथ ही उसने जांच टीम को धमकाने का भी प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया। आरोपी ने पुलिस टीम से भी हाथापाई की।
इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर आरोपी को थाने लाकर जांच पूरी की। वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार सारण की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।