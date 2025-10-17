Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिवाली पर बिजली विभाग की खास पहल: पेट्रोलिंग पर रहेंगी निगम की टीमें, जहां फॉल्ट वहां तुरंत होगा मेंटेनेंस

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    दिवाली के त्योहार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिजली निगम ने कमर कसी। पेट्रोलिंग टीमें गठित की गई हैं जो क्षेत्रों में गश्त कर तुरंत फाल्ट ठीक करेंगी। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर और लाइनों में फाल्ट की आशंका को देखते हुए त्वरित मेंटेनेंस किया जाएगा। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवाली पर बिजली विभाग की खास पहल। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दीवाली के त्योहार पर शहरी क्षेत्र में इस बार फाल्ट के चलते घंटों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं रहेगी। निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली वितरण निगम ने इस बार पुलिस की तर्ज पर शहर में पेट्रोलिंग टीम की व्यवस्था की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली निगम की यह टीमें बाजारों व रिहायशी इलाकों में लगातार गश्त करेंगी। निगम की यह व्यवस्था रेवाड़ी शहर के साथ-साथ बावल और धारूहेड़ा के शहर में लागू की जाएगी।

    बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस नई व्यवस्था का प्लान बना लिया है, जोकि 19 और 20 अक्टूबर को लागू रहेगी। पेट्रोलिंग टीम की हर बाजार में ड्यूटी लगाई गई है, जो उसी बाजार क्षेत्र में पुलिस की तर्ज पर लगातार घूमते रहेंगे। इस दौरान उनका काम बार-बार लाइन और ट्रांसफार्मर की जांच करना रहेगा।

    अगर किसी लाइन या ट्रांसफार्मर में फाल्ट आता है तो उसे तुरंत ठीक करेगी। कोई टीम लापरवाही न बरते, इसके लिए सभी एक्सईएन और एसडीओ तथा जेई की ड्यूटियां रहेंगी, जो टीमों को चेक करते रहेंगे। इस दौरान टीमों की ओर से लापरवाही मिलती है तो तुरंत निगम की ओर से एक्शन लिया जाएगा।

    इन नंबर पर शिकायत करते ही आएगी बिजली निगम की टीम 

    बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली निगम के उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 और 1800-180-4334 पर काल कर सकते हैं। ई-मेल के जरिये शिकायत भेजने के लिए 1912@dhbvn.org.in पर मेल करें। वाट्सएप नंबर 8813999708 पर मैसेज करें। बिजली सुविधा केंद्र (बीएसके) के लिए लैंडलाइन नंबर 01274-298788 हैं। मोबाइल नंबर 8816888986 और 8816888987 पर भी शिकायत की जा सकती है। सब-डिवीजन स्तर पर भी अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं।

    दीवाली के त्योहार पर निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए इस बार नई योजना बनाई है। अब बिजली निगम की टीमें पुलिस की तर्ज पर शहर के बाजारों में पेट्रोलिंग करेंगी। प्रत्येक बाजार में एक टीम की ड्यूटी लगाई जाएगी, जोकि बाजार में घूमती रहेगी और व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। अगर कोई फाल्ट होगा, वह टीम खुद उसे ठीक करेगी। अगर फाल्ट आता है तो उपभोक्ता शिकायत भी कर सकतें है। शिकायत आते ही टीम मौके पर पहुंचेगी।

    -

    - पीके चौहान, अधीक्षण अभियंता बिजली वितरण निगम