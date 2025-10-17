दिवाली पर बिजली विभाग की खास पहल: पेट्रोलिंग पर रहेंगी निगम की टीमें, जहां फॉल्ट वहां तुरंत होगा मेंटेनेंस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दीवाली के त्योहार पर शहरी क्षेत्र में इस बार फाल्ट के चलते घंटों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं रहेगी। निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली वितरण निगम ने इस बार पुलिस की तर्ज पर शहर में पेट्रोलिंग टीम की व्यवस्था की है।

बिजली निगम की यह टीमें बाजारों व रिहायशी इलाकों में लगातार गश्त करेंगी। निगम की यह व्यवस्था रेवाड़ी शहर के साथ-साथ बावल और धारूहेड़ा के शहर में लागू की जाएगी। बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस नई व्यवस्था का प्लान बना लिया है, जोकि 19 और 20 अक्टूबर को लागू रहेगी। पेट्रोलिंग टीम की हर बाजार में ड्यूटी लगाई गई है, जो उसी बाजार क्षेत्र में पुलिस की तर्ज पर लगातार घूमते रहेंगे। इस दौरान उनका काम बार-बार लाइन और ट्रांसफार्मर की जांच करना रहेगा।

अगर किसी लाइन या ट्रांसफार्मर में फाल्ट आता है तो उसे तुरंत ठीक करेगी। कोई टीम लापरवाही न बरते, इसके लिए सभी एक्सईएन और एसडीओ तथा जेई की ड्यूटियां रहेंगी, जो टीमों को चेक करते रहेंगे। इस दौरान टीमों की ओर से लापरवाही मिलती है तो तुरंत निगम की ओर से एक्शन लिया जाएगा।