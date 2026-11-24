जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शादियों के सीजन में रिश्तेदारों और परिचितों को व्हाट्सएप पर डिजिटल निमंत्रण कार्ड भेजने का चलन बढ़ गया है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।

शादी के निमंत्रण कार्ड के नाम पर व्हाट्सएप पर संदिग्ध एपीके फाइल भेजकर मोबाइल में सेंध लगाने और बैंक खातों से रकम उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने आमजन के लिए साइबर एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है।

डिजिटल कार्ड के नाम पर फ्रॉड एसपी ने बताया कि साइबर अपराधी शादी के डिजिटल कार्ड के नाम पर एपीके फाइल भेजते हैं। लोग इसे शादी का निमंत्रण समझकर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल में मैलवेयर सक्रिय होकर निजी जानकारी, फोटो, कॉन्टैक्ट, मैसेज और बैंकिंग डिटेल तक पहुंच बना सकता है।

इससे साइबर अपराधी बैंकिंग ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारियां हासिल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ठग किसी परिचित के व्हाट्सएप अकाउंट पर भी कब्जा कर उसके नंबर से संदिग्ध शादी कार्ड भेज सकते हैं। इसलिए परिचित के नंबर से आया निमंत्रण भी बिना पुष्टि के डाउनलोड नहीं करना चाहिए।