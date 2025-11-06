96 हजार रुपये की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे मिली सफलता

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में थाना मॉडल टाउन पुलिस ने शक्ति नगर के रहने वाले एक व्यक्ति को उसकी आइडी से आरडीएक्स सप्लाई होने का डर दिखाकर 96 हजार रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान एमपी के जिला गुना के गांव खामखेड़ा के रहने वाले उपेंद्र रघुवंशी के रूप में हुई है।



पुलिस के अनुसार, यूपी के जिला देवरिया के गांव चोरहिड़ा के रहने वाले सत्येंद्र कुमार गुप्ता फिलहाल रेवाड़ी शहर के शक्ति नगर में किराए के मकान में रह रहा है। 14 जुलाई 2024 को वह अपने मकान में सो रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान उसके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि उसकी आइडी से आरडीएक्स की सप्लाई की जा रही है। जो मुंबई कस्टम ने सामान पकड़ा है। उसने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच से बताते हुए कहा कि अगर उसे अपना नाम एफआइआर से निकलवाना है, तो उसे पैसे देने होंगे। अगर उसने तुरंत एक लाख रुपये नहीं दिए तो एफआइआर के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी बातों से घबराकर उसने अपने यूपीआइ से उसके बताए गए नंबरों पर दो बार में 96650 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद उससे और अधिक पैसों की मांग की गई, तो उसे साइबर ठगी का अहसास हुआ। जिस पर पुलिस ने थाना माडल टाउन रेवाड़ी में ठगी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जो जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को मामले में संलिप्त एक आरोपित एमपी के जिला गुना के गांव खामखेड़ा के रहने वाले उपेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के बैंक खाते में ठगी की 96650 रुपये की रकम ट्रांसफर हुई थी।