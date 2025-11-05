अवैध शराब तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, छठा आरोपी भी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कोसली। क्राइम ब्रांच कोसली ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान दिल्ली के मलिकपुर के रहने वाले आशु के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में पांच आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस के अनुसार 10 जनवरी 24 की रात्रि को पालावास- हेलीमंडी रोड पर नाकाबंदी करके वाहन चैकिंग के दौरान एक बंद बाडी के टैंपो को चैक किया तो उसमें देसी शराब की 240 पेटियां बरामद हुई। पुलिस द्वारा टैंपो चालक अजीत उर्फ जीतू से शराब का परमिट व लाइसेंस मांगा, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर पाया।

दिल्ली ले जाई जा रही थी खेप पूछताछ में चालक ने बताया कि यह शराब पाल्हावास के निकट एक ठेके से भरकर दिल्ली ले जा रहा था। जिस पर पुलिस ने टैंपो को शराब सहित कब्जे में लेकर थाना रोहड़ाई में एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त पांच आरोपितों अजीत उर्फ जीतू, अमर सिंह उर्फ विक्रम, संदीप, मनदीप व धीरेंद्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।