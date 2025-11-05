Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अवैध शराब तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, छठा आरोपी भी गिरफ्तार

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर रख रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्पर है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने छठे आरोपी को किया गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, कोसली। क्राइम ब्रांच कोसली ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान दिल्ली के मलिकपुर के रहने वाले आशु के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में पांच आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार 10 जनवरी 24 की रात्रि को पालावास- हेलीमंडी रोड पर नाकाबंदी करके वाहन चैकिंग के दौरान एक बंद बाडी के टैंपो को चैक किया तो उसमें देसी शराब की 240 पेटियां बरामद हुई। पुलिस द्वारा टैंपो चालक अजीत उर्फ जीतू से शराब का परमिट व लाइसेंस मांगा, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर पाया।

    दिल्ली ले जाई जा रही थी खेप

    पूछताछ में चालक ने बताया कि यह शराब पाल्हावास के निकट एक ठेके से भरकर दिल्ली ले जा रहा था। जिस पर पुलिस ने टैंपो को शराब सहित कब्जे में लेकर थाना रोहड़ाई में एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त पांच आरोपितों अजीत उर्फ जीतू, अमर सिंह उर्फ विक्रम, संदीप, मनदीप व धीरेंद्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

    इस मामले में क्राइम ब्रांच कोसली ने मंगलवार को मामले में संलिप्त एक और आरोपित दिल्ली के मलिकपुर के रहने वाले आशु को भी गिरफ्तार कर लिया है।