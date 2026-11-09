36 घंटे के निर्जला व्रत और लोक आस्था के महापर्व छठ की गूंज, रेवाड़ी में सजने लगे बाजार और घाट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दीपावली के बाद जिले में छठ पूजा की तैयारियां आरंभ होने लगी हैं। पूर्वांचल राज्यों के लोग छठ पूजा में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

बाजार में छठ पूजा को लेकर सामग्री भी सजने लगे हैं। 15 नवंबर को शाम अस्त होते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ अगले दिन उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का उपवास समाप्त होगा। इसके चलते जिला भर में कृत्रिम घाट बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

साफ सफाई और सजावट में जुटे लोग साफ सफाई और सजावट को लेकर आयोजन समिति के सदस्य जुट गए है। शहर के सेक्टर एक स्थित सोलहराही तालाब में पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ पूजा का आयोजन होगा। इसके लिए सोलहराही तालाब परिसर में कुल छह घाट बनाए जा रहे हैं।

प्रत्येक घाट पर कम से कम 50 श्रद्धालु एक साथ पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। समिति के अश्विनी कुमार, हरिशचंद्र, दिलीप कुमार, मंतोष सिंह, विनय प्रसाद, मंटू प्रसाद आदि ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से पूजा स्थल और आसपास साफ सफाई करने के साथ महाराणा प्रताप चौक से कार्यक्रम स्थल तक सजाया जा रहा है। इसमें समाज के प्रबुद्ध और आमजन के साथ शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।

कोनसीवास रोड पर भी होगा छठ पूजा महोत्सव पूर्वांचल छठ पूजा समिति रेवाड़ी संगठन की ओर से भी छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोनवीवास रोड स्थित श्री श्याम वाटिका के समीप कृत्रिम घाट तैयार गया है।