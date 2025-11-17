Language
    Rewari News: पेड से लटका मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं; जांच में जुटी पुलिस

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:59 PM (IST)
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    रेवाड़ी के जाटूसाना गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और उसे अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।

    रेवाड़ी में युवक का शव पेड़ से लटका मिला।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के गांव जाटूसाना के खेतों में रविवार को एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया। सीन आफ क्राइम टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है।

    शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है।जानकारी के अनुसार गांव जाटूसाना में मूसेपुर के रहने वाले संजय कुमार का खेत है। सुबह किसी ने खेत में पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा। इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी गई। सरपंच ने जाटूसाना थाना पुलिस को सूचित किया।

    सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीन आफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर शव को पेड़ से उतरवाया गया। पुलिस के अनुसार शव तीन-चार दिन पुराना हो सकता है। शव गलना शुरू हो गया था। आसपास के गांवों में सूचना देकर पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया।