Rewari News: पेड से लटका मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के गांव जाटूसाना के खेतों में रविवार को एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया। सीन आफ क्राइम टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है।

शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है।जानकारी के अनुसार गांव जाटूसाना में मूसेपुर के रहने वाले संजय कुमार का खेत है। सुबह किसी ने खेत में पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा। इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी गई। सरपंच ने जाटूसाना थाना पुलिस को सूचित किया।