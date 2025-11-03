Language
    गुम हुए मोबाइल हाथ में देखकर खिल उठे चेहरे, पुलिस ने 11 लाख के 45 फोन किए बरामद

    By Gobind Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    भिवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गुम हुए 45 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये है। पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ये मोबाइल बरामद किए। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से जानकारी का विश्लेषण कर और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके यह सफलता हासिल की गई। पुलिस ने पुराने मोबाइल खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी पुलिस ने लगातार निगरानी और समन्वय के जरिए गुम हुए 45 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 11 लाख रुपये आंकी गई है।

    पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से मोबाइल फोन बरामद किए और सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज जानकारी का विश्लेषण कर सफलता हासिल की।

    भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार, थाना ईलाका में गुम हुए मोबाइल फोन पर सतत निगरानी रखी गई। औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों में चोरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने अक्टूबर माह में 45 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए।

    टीम ने सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज मोबाइलों का डाटा विश्लेषण किया और राज्य के बाहर ट्रेस हुए मोबाइलों के लिए संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय किया। बरामद किए गए 45 मोबाइल में चार आइफोन, एक सैमसंग अल्ट्रा, वीवो, वनप्लस, मोटोरोला और अन्य मोबाइल शामिल हैं।

    एएसपी अतुल साहु और डीएसपी भिवाड़ी कैलाश चौधरी ने रविवार को सभी मोबाइल फोन भिवाड़ी पुलिस थाने में मालिकों को लौटाए।

    पुलिस की जनता से अपील...

    भिवाड़ी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पुराने मोबाइल खरीदते समय उसका बिल जरूर देखें और सुरक्षित रखें। मोबाइल दुकान और रिटेलर वालों को चेतावनी दी गई है कि ग्राहक से पुराना मोबाइल खरीदते समय बिल लेना अनिवार्य होगा। बिना बिल के मोबाइल खरीदने या बेचने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।