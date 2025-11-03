गुम हुए मोबाइल हाथ में देखकर खिल उठे चेहरे, पुलिस ने 11 लाख के 45 फोन किए बरामद

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी पुलिस ने लगातार निगरानी और समन्वय के जरिए गुम हुए 45 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 11 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से मोबाइल फोन बरामद किए और सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज जानकारी का विश्लेषण कर सफलता हासिल की। भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार, थाना ईलाका में गुम हुए मोबाइल फोन पर सतत निगरानी रखी गई। औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों में चोरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने अक्टूबर माह में 45 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम ने सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज मोबाइलों का डाटा विश्लेषण किया और राज्य के बाहर ट्रेस हुए मोबाइलों के लिए संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय किया। बरामद किए गए 45 मोबाइल में चार आइफोन, एक सैमसंग अल्ट्रा, वीवो, वनप्लस, मोटोरोला और अन्य मोबाइल शामिल हैं।