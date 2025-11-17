Language
    भिवाड़ी में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, चार आरोपित गिरफ्तार

    By Gobind Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    भिवाड़ी में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें चार आरोपित गिरफ्तार किए गए। तस्कर गायों को नूंह ले जा रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर पिकअप को रोका तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। रविवार की सुबह कस्बे के डीटीओ ऑफिस के समीप गौतस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। तस्कर गौरव पथ स्थित सब्जी मंडी के समीप से गाय उठाकर नूंह ले जा रहे थे। इससे पहले गौरक्षकों को पता चल गया। गौरक्षकों की सूचना के बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने पिकअप को रुकवाया तो आरोपितों ने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपितों के साथ मुकाबला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित की पहचान नूंह जिले के अड़बर गांव के रहने वाले राहुल, टाई गांव के रहने वाले सोहिल तथा सूडाका के रहने वाले अनीश और तारीफ के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से पिकअप गाड़ी जब्त की है, जिसमें से दो गायों का मुक्त कराया गया है। बरामद पिकअप किशनगढ़बास के गांव मोठूका से एक सप्ताह पहले चोरी हुई थी।

    भिवाड़ी फेज थर्ड एसएचओ दारा सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गायों को गोकशी के उद्देश्य से नूंह ले जा रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपित पुलिस को देखते ही भागने लगे और बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने काफी देर बदमाशों के साथ मुकाबला किया किया।

    इस दौरान हड़बड़ाहट में भागते समय तस्करों को चोट भी लगीं, जिनका इलाज करवाया गया है। पुलिस ने चारों गौ-तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपित राहुल के विरुद्ध नूंह, रेवाड़ी व कोसली सहित अन्य पुलिस थानों में चोरी, नकबजनी, लूट और हत्या के प्रयास के दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं जबकि तारीफ के विरुद्ध दो व अनीश के विरुद्ध एक मामला दर्ज हैं। पुलिस तस्करों के नेटवर्क, गायों के परिवहन रूट और पुराने मामलों से इनके संबंधों की जांच कर रही है।