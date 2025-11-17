भिवाड़ी में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, चार आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। रविवार की सुबह कस्बे के डीटीओ ऑफिस के समीप गौतस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। तस्कर गौरव पथ स्थित सब्जी मंडी के समीप से गाय उठाकर नूंह ले जा रहे थे। इससे पहले गौरक्षकों को पता चल गया। गौरक्षकों की सूचना के बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने पिकअप को रुकवाया तो आरोपितों ने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपितों के साथ मुकाबला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित की पहचान नूंह जिले के अड़बर गांव के रहने वाले राहुल, टाई गांव के रहने वाले सोहिल तथा सूडाका के रहने वाले अनीश और तारीफ के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से पिकअप गाड़ी जब्त की है, जिसमें से दो गायों का मुक्त कराया गया है। बरामद पिकअप किशनगढ़बास के गांव मोठूका से एक सप्ताह पहले चोरी हुई थी।

भिवाड़ी फेज थर्ड एसएचओ दारा सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गायों को गोकशी के उद्देश्य से नूंह ले जा रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपित पुलिस को देखते ही भागने लगे और बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने काफी देर बदमाशों के साथ मुकाबला किया किया।