    भिवाड़ी पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के दो शातिरों को दबोचा, 10 मोटरसाइकिलें बरामद

    By Gobind Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    भिवाड़ी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। आरोपियों ने भिवाड़ी, नीमराना, अलवर सहित कई थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदातें कबूल की हैं। एक आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, पुलिस अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है।

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। थाना भिवाड़ी पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर नकेल कसते हुए बाइक चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनमें से एक आरोपित पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है।

    भिवाड़ी डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया कि गत 15 मई को माता वाली ढाणी (गिगलाना) के रहने वाले संदीप कुमार ने भिवाड़ी पुलिस थाने के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार अस्पताल के गेट के सामने खड़ी की थी। जब वह कुछ समय बाद लौटा, तो बाइक गायब मिली।

    पुलिस ने मुकदमा मामला दर्ज कर जांच कर घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई और पुख्ता जानकारी के बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जौडिया पट्टी बहादुरपुर थाना सदर अलवर के रहने वाले शंकर सैनी और टोहरी थाना किशनगढ़बास जिला खैरथल तिजारा के रहने वाले उनशेद रूप में हुई।

    पुलिस पूछताछ में दोनों ने भिवाड़ी, नीमराना, सदर अलवर, कोतवाली अलवर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चोरी करने की वारदातें कबूल कीं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।


    डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया कि आरोपित शंकर पहले भी वाहन चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। दोनों आरोपितों से अन्य वारदातों और संभावित साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों से और भी चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है।